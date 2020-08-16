حزب السودان الموحد ( حسم ) يعلن عن ميلاده ( رسميا ) بقيادة خيري بخيت خيري

أعلن حزب السودان الموحد ( حسم ) عن نفسه رسميا فى احتفالية تم تنظيمها بقاعة الترابي فى كلية الهندسة جامعة الخرطوم بحضور رئيس الحزب ومؤسسه الاستاذ والسياسى المعروف خيري بخيت خيري المرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2015 م والتى خاضها ضد الرئيس المخلوع عمر البشير.

وقال خيري في تصريح خاص لصحيفة ( أخبار الخليج 365 ) أن المبادئى الاساسية للحزب تقوم على أمن وسلامة الوطن والمواطن ووحدة السودان فى اطار نظام فدرالي او كونفدرالي وحرية الراي والممارسة السياسية الراشدة وتنمية البلاد من خلال العمل المشترك واكد رئيس حزب السودان الموحد ( حسم ) اعتمادهم منهج يقوم على حكم الولايات (الولايات المتحدة السودانية ) وهى ست ولايات وتعزيز الانتماء القومى وتحويل التنوع الى مصدر للقوة

واضاف خيرى بأن رؤية ( حسم) تقوم على تنمية عواصم الولايات الجديدة والتركيز على الزراعة والرعي والصناعة والاستغلال الامثل لموارد السودان بوقف تصديرها كمادة خام الى جانب وقف التعدين العشوائي ومنع استخدام الرخام فى صناعة الاسمنت ونوه الى أن ثمة اخطاء اقتصادية جعلت السودان من افقر دول العالم وكشف بخيت بان لدى حزبه ( حسم ) دراسات علمية لتطوير قطاع الاقتصاد والخدمات من تعليم وصحة وتشجيع الاستثمار والسياحة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنيين.

وقال أن سياسة الحزب فى مجال العلاقات الخارجية تقوم على رؤية محددة لمعالجة الديون وداخليا على تقوم علي خفض الانفاق الحكومي واصلاح التشريعات الاقتصادية عبر برنامج قصير المدي يهدف الى معالجة مشاكل الزراعة وتحويل الحدود السودانية الى مناطق حرة واعتماد السوق الحر

Advertisements

واختزل خيرى رؤية ( حسم ) بشأن العمل الحزبى فى وجود حكومة ومعارضة قوية واكد أن الحزب سيعمل على تكوين جيش قومي حديث وتأهيل القوات المسلحة وانشاء شرطة فدرالية وحصر مهمة جهاز الأمن فى جمع المعلومات.

وفى السياق ذاته قال المنسق العام لحزب السودان الموحد ( حسم) دكتور ابوبكر عثمان أن الحزب سيعمل على تغير السودان عبر الحكم الفدرالي وقال أن شعار الثوار بحكم الكفاءات سقط بفعل المحاصصة التى تمت وادت الى سيطرة احزاب اليسار على الساحة السياسية وأضاف بأن الحزب سوف يستكمل بنائه خلال قريبا ويعمل على تأسيس دار له والتحضير لقيام المؤتمر الدستورى خلال شهر ديسمبر القادم.

من جانبها تحدثت سوزان خضر ممثلة المراءة والطفل بالحزب عن الانتهاكات التي طالت المراءة والطفل خلال العقود الماضية واكدت عمل الحزب على توفير الرعاية والحماية للمراءة وخاصة بالريف واشتمل حفل تدشين الحزب الذى قدمه جميل نقد الله على قراءة شعرية من ابوبكر الترابي وفواصل من الغناء الوطنى للفنان لبيهقي خليفة واسكتش كوميدى ومداخلات من الحضور واسئلة من ممثلي الاعلام حول الجوانب المختلفة للحزب ووقف الحضور دقيقتان حداد على أروح شهداء ثورة ديسمبر بطلب من رئيس الحزب.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )