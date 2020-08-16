عاجل| وزير الخارجية يشيد بجهود دولة الإمارات.. ويؤكد: تدعم الأشقاء في كل الدول خاصة السودان

الأحد 16 أغسطس 2020

أشاد وزير الخارجية المكلف، بالجهود المتواصلة من دولة الإمارات ودعمها للأشقاء فى كل الدول خاصة السودان، مشيرا إلى أن المساعدات الإماراتية تأتي تمتيناً للعلاقات بين البلدين والشراكة الحقيقية، شاكرا كل القائمين على تقديم الدعم للمتضررين من السيول.



ووصلت إلى مطار الخرطوم، اليوم الأحد، طائرة إماراتية على متنها 24 طنا من المساعدات الطبية والغذائية بتوجيهات عاجلة إلى الشعب السوداني من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دعما ومساهمة للقضاء على جائحة كورونا وإغاثة للمتضررين من السيول والأمطار.

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كان فى استقبال الطائرة الإماراتية بمطار الخرطوم وزير الخارجية المكلف الدكتور عمر قمر الدين، ووزير الإعلام فيصل محمد صالح، وممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والسفير الإماراتي لدى السودان حمد محمد الجنيبي، وعدد من المسؤولين السودانيين وأعضاء السفارة.

وأشاد الدكتور عزالدين الصافي، مفوض مفوضية الضمان الاجتماعي ممثل وزارة العمل، بالدعم المستمر للإمارات ووقوفها مع السودان فى كل المحن، قائلاً إن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتوزيع هذة المساعدات في ولايات كردفان ودارفور، معلنا عن إنشاء مستشفى مجهز ومتكامل بولاية شرق دارفور.

وقال السفير الإماراتي إن دعم بلاده للشعب السوداني مستمر ولن يتوقف، مشيرا إلى أن المساعدات الإماراتية للشعب السوداني فاقت فى الفترة الماضية 87 طنا من المعينات فى المجال الطبي والصحي وكان لها دورا كبيرا في توفير الأجهزة والمعدات الطبية لمجابهة جائحة كورونا وتمكين الفرق الطبية من القيام بواجباتها وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين من خلال توفير الأدوية والمعدات بجانب 136 طنا من الأدوية المتنوعة التى تسلمها الصندوق القومي للأمدادات الطبية بالسودان مقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية ضمن حزمة المساعدات المشتركة.