رئيس الأركان الإيراني يعلن عن أول خطوة تجاه الإمارات بعد الاتفاق مع إسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، الجنرال محمد باقري، اليوم الأحد، إن “نهج طهران تجاه الإمارات سيتغير بعد اتفاقها مع إسرائيل، عدو طهران اللدود، بشأن تطبيع العلاقات”.

وقال باقري، “نهج طهران تجاه الإمارات سيتغير… إذا حدث شيء ما في منطقة الخليج الفارسي وتضرر أمننا القومي مهما كان الضرر صغيرا، فسنحمل الإمارات مسؤولية ذلك ولن نتهاون معه”، وذلك حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وحذر رئيس الأركان الإيراني، من أي مساس بأمن إيران القومي في منطقة الخليج، مؤكدا أن بلاده ستحمل الإمارات مسؤولية أي محاولة لاستهداف أمنها بعد أن طبعت علاقاتها مع إسرائيل.

وأضاف: “نهج الشعب الإيراني تجاه الإمارات سيتغير بشكل جذري وستكون للقوات المسلحة الإيرانية نظرة أخرى للإمارات”، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية ستتعامل مع الإمارات وفق معادلات جديدة. كما دعا أبو ظبي إلى إعادة النظر في قرارها تطبيع العلاقات مع إسرائيل “قبل فوات الأوان”.