عصابة دراجات نارية تقوم بنهب سائق داخل سور جامعة ام درمان الإسلامية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعترضت عصابة من 8 أشخاص يستقلون دراجات نارية طريق سائق سيارة داخل سور الجامعة الإسلامية بأم درمان ونهبت أمواله.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن السائق كان يقود سيارته وعند دخوله سور الجامعة محاولاً العبور من الاتجاه الآخر اعترضت طريقه المجموعة التي تستقل أربع دراجات نارية لا تحمل لوحات مرورية وحاصرته حتى توقف، وأضاف المصدر أنهم هددوه ونهبوا منه 11 ألف جنيه، وهاتفين بقيمة 30 ألف جنيه، وفروا هاربين إلى جهة غير معلومة، حيث دونت الشرطة بلاغاً بالنهب وحققت مع السائق حول ملابسات الحادثة وأوصاف الجناة بغية توقيفهم. صحيفة السوداني

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