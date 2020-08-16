الخليج 365: سيرت الخطوط الجوية السودانية سودانير، بالتعاون مع وكالة رحلتي صباح أمس السبت أول رحلة للكويت بعد انقطاع دام ثلاثين عامآ عبر طائرة الإيرباص A320 التى كان على متنها عدد من السودانيين المقيمين بدولة الكويت والعالقين، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد (30) عاماً.. إستئناف رحلات سوانير الجوية للكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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