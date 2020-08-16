مصرع طالب غرقاً في مياه النيل ببحري

لقي طالب مصرعه غرقاً في مياه النيل بالقرب من منطقة الحلفايا ببحري.
ووفقاً لتحريات الشرطة فإن الطالب البالغ من العمر 12 عاماً كان قد ذهب إلى النيل بغرض الترفيه، وعند نزوله المياه جرفه التيار ولم يستطع الخروج حتى فارق الحياة غرقاً.
وبحسب صحيفة السوداني، دونت الشرطة بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة وأجرت قوة من الدفاع المدني بحثاً عن الجثة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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