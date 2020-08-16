الركود يخيم على أسواق اللحوم والمواطن يحجم

شهدت الجزارات ومراكز بيع اللحوم البيضاء ركودًا شديداً، وشكا التجار لمصادر من عزوف المواطنين من الشراء، وقال الجزار محمد بسوق بحري إن معظم المحلات تعمل بنسبة ٢٠٪ فقط من طاقتها، وعزا ذلك للوضع الاقتصادي الحالي والارتفاع الكبير في أسعار كل السلع الغذائية والخدمات.

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وقال محمد بحسب صحيفة الصيحة، إن المواطنين أصبحوا يلجأون إلى البدائل ويتبعون سياسة الغالي متروك تماشياً مع تلك الظروف، ولفت إلى أن سعر كيلو اللحمة العجالي بـ ٥٠٠ جنيه أما سعر الكيلو من البقري بـ ٦٠٠ جنيه والكيلو من الضأن بـ ٧٠٠ جنيه، أما الكيلو من اللحم المفروم بـ ٦٠٠ جنيه أما سعر كيلو الفراخ يتراوح ما بين ٢٨٠ إلى ٣٠٠ جنيه حسب الشركات، وطبق البيض بـ ٣٣٠ جنيها، فيما وصل سعر كيلو السمك البلطي ٥٠٠ جنيه (دلع البنات) بـ ٤٠٠ جنيه والكيلو من السمك العجالي بـ ٧٠٠ جنيه وكيلو الفرايت ٧٠٠ جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)