هروب نزيل من سجن (شالا)

تحقق سلطات السجون والإصلاح بولاية شمال دارفور في ملابسات هروب نزيل من داخل سجن شالا.

وكان النزيل قد نجح في الهروب من السجن، أثناء قضائه فترة حكم نالها على خلفية تورطه في جريمة سرقة أوقف بصددها بالقسم الجنوبي بالفاشر. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني، فإن شرطة السجون دونت بلاغاً وفقاً للمادة (110) الهروب بالقسم الأوسط ولاحقت المتهم لإعادته للسجن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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