القبض على طبيبة في (كمين) لاستلام فدية تجارة بشر بأم درمان

حررت شعبة العمليات الفيدرالية التابعة للمباحث والتحقيقات الجنائية صاحب مكتب عقارات احتجزته عصابة اتجار بالبشر داخل شقة بأم درمان، وأوقفت ثلاثة متهمين بينهم طبيبة.

وقال مصدر إن شعبة عمليات أم درمان قد رصدت معلومات عن اختفاء صاحب مكتب عقارات، وكلفت فريقاً بالبحث والتقصي حول الأمر، وأضاف المصدر أن الفريق نجح في جمع معلومات دقيقة عن مكان اختفاء الضحية وتوصل إلى أنه وقع ضحية لعصابة اتجار بالبشر، في قلب أم درمان.

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وحسب المصدر فإن شخصين استدرجا صاحب المكتب إلى شقة بحي المهندسين، ومارسا عليه عمليات تعذيب بالضرب المبرح والابتزاز مطالبين إياه دفع 750 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، وأضاف المصدر أن الحجز غير المشروع استمر لمدة 5 أيام متتالية حتى وافق الضحية على دفع الفدية، وبالمقابل واجه تهديدات بالقتل من المتهمين في حال عدم دفعها، موضحاً أن شعبة أم درمان نصبت كميناً محكماً يكتمل لحظة استلام الفدية من أسرة الضحية للمتهمين، فحضرت فتاة لاستلام المبلغ إلا أنها وقعت في قبضة الشرطة.

وبحسب صحيفة السوداني، كشفت التحريات عن أنها طبيبة وهي شقيقة أحد المتهمين، ولفت المصدر إلى أن القوة اقتادتها إلى القسم للتحقيق معها ودونت ضدها بلاغاً وفقاً للمادتين (7/8) من قانون الاتجار بالبشر.

وحسب المصدر فإن الضحية قد تعرض للتعذيب والاحتجاز غير المشروع لمدة 5 أيام، فحرر له أورنيك 8 جنائي وتم عرضه على الطبيب للكشف على حالته الصحية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)