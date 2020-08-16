ضبط سائق تانكر يفرغ الوقود داخل منزل بالجزيرة

ضبطت قوة شرطة بولاية الجزيرة سائق تانكر يجري عملية تفريغ حمولته داخل منزل بإحدى القرى التابعة لمحلية الحصاحيصا.

ونقلت مصادر أن مواطنين كانوا قد لاحظوا توقف التانكر داخل منزل بقرية ريفي الحصاحيصا، بصورة غير مألوفة، وعند معاينتهم تأكدوا من أنه يجري عملية تفريغ على براميل، فأخطروا الشرطة التي أرسلت قوة منها إلى المكان وضبطت السائق وتبين أنه يحاول تفريغ (6000) جالون من الجازولين.

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وبحسب صحيفة السوداني، كشفت التحريات عن أنه يعمل على بيعها (سوق أسود) خارج المواعين الرسمية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة خانقة في الجازولين.

وأوضحت المصادر أن الشرطة دونت ضده بلاغاً وفقاً للمادة 2 من قانون الطوارئ وقدمته للمحكمة، وحجزت الكمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)