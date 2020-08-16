الخليج 365:

كشفت جولة الصحيفة في أسواق الخضر والفاكهة عن ارتفاع كبير في أسعار الخضر وركود في حركة البيع والشراء، وشكا تاجر الخضر الحر عبد الرحمن لـ(الصيحة) من ضعف القوة الشرائية وتكبد التجار خسائر كبيرة نسبة لتلف الخضر، لافتاً إلى ارتفاع أسعار الطماطم ووصول الكيلو منها إلى ٢٥٠ جنيها بدلا عن ٢٠٠ جنيه منتصف الأسبوع المنصرم والصفيحة منها وصلت إلى ٢٥٠٠ جنيه، وأرجع أسباب الارتفاع إلى ارتفاع منسوب النيل والفيضانات وارتفاع تكلفة الترحيل، وقال إن سعر الكيلو من الأسود بـ ٥٠ جنيها وكيلو البطاطس بـ ٧٠ جنيها وكيلو الفلفلية بـ ١٢٠ جنيهاً وكيلو الجزر بـ ١٢٠ جنيهاً وكيلو الخيار بـ ١٠٠ جنيه وكيلو البامبي بـ ٦٠ جنيهاً وكيلو البامية بـ ٢٠٠ جنيه، قطعة العجور بـ إلى ٤٠ جنيهاً حسب الحجم والقرع (الشريحة) بـ ٥٠ جنيهاً والقطعة الكاملة تتراوح ما بين٢٠٠ إلى ٤٠٠ جنيه حسب الحجم. صحيفة الصيحة

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