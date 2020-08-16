تسييرية المدارس الخاصة تنفي صحة الاتجاه لتأجيل العام الدراسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّدت لجنة تسيير اتحاد المدارس الخاصة ولاية الخرطوم، عدم صحة ما ورد على لسان رئيس شُعبة المدارس الخاصّة بشرق النيل والذي كشف عن فشل المركز القومي للمناهج في طباعة الكتاب المدرسي الجديد حتى الآن عدا كتابين فقط من مجموع أربعة كُتب للسنة الأولى.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي أمس، إنّ اجتماعها مع مدير مركز المناهج د. عمر القراي كان مثمراً وبنّاءً، ولم يتطرّق لما ورد في الخبر الذي نشرته (الصيحة) أمس، بل أكّد فيه سعيهم الجاد من أجل إنجاز ملف الكتاب المدرسي وقيام العام الدراسي في موعده، وثمّنت اللجنة التعاون القائم بينها والمركز، وأكّدت مواصلتها على نفس المنهج في المشاركة وتقديم الرؤى والمُقترحات، ونوّهت بحهود المركز في تلقِّي هذه المقترحات بصدر رحب وعقلٍ مفتوحٍ، وأعربت عن اعتذارها لما نُسب من تصريح رئيس شُعبة شرق النيل، واعتبرت أنه أُخرج عن سياقه.

من جانبه، تمسّك رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد المدارس الخاصة بشرق النيل الشيخ أبو رنات بما ذكره لـ(الصيحة)، بأنّهم عقدوا اجتماعاً مع القراي أبلغهم خلاله بطباعة كتابين فقط للسنة الأولى مرحلة الأساس، وأنه تلقّى وعداً من وزير المالية بتوفير أموال الطباعة، وأضاف بأنه ألمح لإمكانية تأجيل العام الدراسي.

صحيفة الصيحة