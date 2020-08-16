إيلى كوهين يكشف عن اقتراب توقيع اتفاق سلام بين السودان ودلة الكيان الصهيوني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف وزير استخبارات الاحتلال الإسرائيلي(دولة الكيان الصيهوني) إيلى كوهين، الأحد، عن “اقتراب” توقيع اتفاق سلام بين السودان و”إسرائيل”.

وقال كوهين في حديث لهيئة الإذاعة الإسرائيلية “كان” إنه يتوقع أن تتم هذه الخطوة التاريخية قريبا، وربما قبل نهاية العام الحالي.

ونقلت الهيئة عن مصادر سياسية قولها إن الاتصالات بين “تل أبيب” والخرطوم مستمرة، موضحة أن بعثات من كلا الطرفين تواصل الاستعدادات للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وكان رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان قد التقى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتيناهو لأول مرة في أوغندا في شباط/فبراير الماضي، واتفقا على إطلاق “تعاون يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الجانبين”.

ويأتي كشف الوزير الإسرائيلي عن اقتراب الاتفاق مع السودان، في أعقاب التوصل لاتفاق سلام وتطبيع كامل للعلاقات بين دولة الإمارات العربية مع الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي.

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وتعتبر الإمارات الدولة الأولى خليجيا والثالثة عربيا التي تقيم علاقات رسمية مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب مصر والأردن.

وقوبل الاتفاق الثلاثي الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”. فيما وصفته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، بأنه “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.

وكالات