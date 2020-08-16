الدعم السريع يدعو الشباب والطلاب واللجان بالمشاركة قي حملة النظافة بالعاصمة

الخليج 365:

تجسد قوات الدعم السريع شعار (يد للسلاح …. ويد للبناء)، حيث لم تكتفي قوات الدعم السريع بمهامها في حفظ الأمن وحماية الوطن والمواطن، بل تجاوزت الفعل العملياتي لتضمخ أياديها بطهارة خدمة الشعب السوداني في الطوارئ والأزمات فزعاً وطنياً وواجباً طوعياً ونخوة إنسانية نادرة، أظهرت من خلال مبادراتها المجتمعية الوجه الثاني للقوات، لتؤكد بياناً بالعمل أن دورها لا ينحصر في ميادين القتال فقط، بل في شتى مناحي الحياة، لاسيما فيما يتعلق بمعاناة المواطن، الذي ظل يجدها بجانبه كلما شعر بضيق، وشهدت الأشهر الماضية أنشطة وفعاليات عديدة قامت بها قوات الدعم السريع في إطار دورها المجتمعي وفي الأوضاع البيئية المتردية بولاية الخرطوم دشنت قوات الدعم السريع بالتعاون مع ولاية الخرطوم حملة إزالة التراكمات واستدامة النظافة بأسطول قوامه أكثر من آلية كبيرة وتشارك قوات الدعم السريع بأسطول من آليات ومعدات النظافة وإصحاح البيئة ومكافحة الأوبئة وتشمل (٥٠ قلاب، ١٥لودر، ١٥ ماكينة رش ضبابي ، ١٥ماكينة رش رزازي ، ٩ عربة مطافئ ، ١٧ عربة حوض) وتستمر الحملة لمدة أسبوعين مستهدفة محليات ولاية الخرطوم، وماكينات الرش الضبابي والرزازي، إضافة إلى تسع عربة مطافئ في موكب كبير انطلق من مقر الدائرة الطبية التابعة لقوات الدعم السريع بالخرطوم بحري إلى ميدان التحرير، حيث بداية تدشين الحملة، وشهد والي ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر انطلاقة الحملة التي تستمر لعدة أيام بمشاركة القوات النظامية ولجان الخدمات والتغيير والمقاومة ومنظمات المجتمع المدني.

ويمثل دور قوات الدعم السريع في دعم النهضة و التعمير المدني استمرارا لأدوارها العظيمة السابقة في كل ولايات السودان ومساعدتها المادية والعينية وبإمكانياتها لخدمة الشعب السوداني، وتجدر الإشارة إلى أن قوات الدعم السريع سيرت قوافل صحية وطبية إلى كل ولايات السودان لمكافحة مرض فيروس كورونا مما أسهم في درء كثير من مخاطر الفيروس، أكدت قيادة قوات الدعم السريع وقفتها المستمرة بجانب حمايتها للحدود وبسط الأمن والاستقرار ودورها في حفظ الأمن القومي السوداني، دعمها للنهضة المدنية وما حملة النظافة بولاية الخرطوم إلا استمرار لهذا الدور الكبير وجزء من أدوارها المدنية في سبيل البناء والتعمير.

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ودعا والي ولاية الخرطوم خلال كلمته في فعاليات تدشين الحملة جميع أبناء الشعب السوداني إلى التوحد والتكاتف والمشاركة في حملة نظافة الخرطوم لتعزيز الصحة من أجل بناء البلاد، مشيراً الى أن الحملة تعتبر بداية لعمل كبير وفق رؤية استراتيجية وبرنامج واضح يستهدف البيئة سيتم تنفيذه بالتعاون مع الأجهزة النظامية للاستفادة من إمكانياتها وخبراتها.

من جانبه أوضح المقدم مصعب أحمد محمد مدير إدارة الإعلام بقوات الدعم السريع، أن قوات الدعم السريع تشارك بعدد مقدر من آليات نظافة الأنقاض وحماية البيئة وكافة المجالات الأخرى، مؤكداً ترحيب الدعم السريع بهذه الخطوة التي قام بها والي الخرطوم، وقال إنهم انتظروا هذه المبادرة منذ وقت طويل لتدشين بداية جديدة من مسيرة البناء والتعمير، وأضاف (نحن في الدعم السريع مستعدين نقلع الكاكي ونلبس الابرول للعمل مع عمال النظافة في الشوارع في كل الأيام وليس في هذه الحملة فقط).

ودعا مصعب الشباب والطلاب واللجان الموجودة داخل الأحياء للتفاعل والمشاركة في الحملة واستغلال جميع الآليات حتى يتم تنظيف ولاية الخرطوم، ومضى: (لازم تتم النظافة حتى تكتسي العاصمة حُلة زاهية باعتبارها وجه السودان الحسن وقبلة لهذا الوطن الكبير).