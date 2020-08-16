المصدرون والموردون يسلمون حميدتي مذكرة بشكواهم

الخليج 365 : أعلن عضو الغرفة التجارية السيد محمد مصطفى أحمد، عن وقفة احتجاجية من قبل الموردين، والمصدرين، ورجال الصناعة، أمام القصر الجمهوري الأحد في تمام الساعة العاشرة صباحاً

لتسليم رئيس اللجنة الاقتصادية الفريق أول محمد حمدان دقلو مذكرة مطالبين فيها بإعفاء مدني عباس من التجارة والصناعة، وأكد في تصريح صحفي أمس بأن من الأسباب التي دعت الى تقديم المذكرة القصور والفشل المريع في حل مشاكل ومعوقات التجارة والصناعة في البلاد مما تسبب في خسائر كبيرة لهم وللاقتصاد السوداني.

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