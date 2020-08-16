حميدتي يطالب باقامة محاكم ميدانية لكل من يرتكب جرما

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: طالب نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان (حميدتي) باقامة محاكم ميدانية لكل من يرتكب جرما وجدد تبرئة ساحة قوات الدعم السريع فيما يلي فض الاعتصام كاشفا عن تسليمهم أي متهم من جانبهم الي النائب العام.

وسخر حميدتى خلال مخاطبته احتفال توقيع وقف العدائيات لكادوقلي الكبري بقاعة الصداقة مساء أمس من تشكيل لجان التحقيق واصفا اياها بالفضيحة، لجهة عدم خروج أي تحقيق بنتيجة.

ودافع حميدتي عن والي جنوب كردفان حامد البشير عقب تحميل أحد حضور الاحتفال للحزب مسؤولية مايجري بالولاية وهتافات أخرين رافضة له وقال :(ان الوالي

لا يستحق مثل هذا الكلام)

وقلل من الأصوات الرافضة للوالي وقال هذه هي الديمقراطية واي شخص يعبر عن رأيه ولكن هذه شهادة في حق الوالي عندما ألتقيت به لم يذكر سوى أهله وضرورة

تحقيق التعايش السلمي بينهم.

وباهى حميدتي بالدعم السريع : (نحنا اكثر ناس بتضحكوا فينا وكان ختيتونا بتلحقوا اليمن، انتو شغالين قبيلتي وقبيلتك والناس شغالة بتفرتق فيكم وانتو ماجايبن خبر).

وهاجم دقلو سياسيين -لم يسمهم – بالقول (ديل بقولوا جبال النوبة للنوبة، ولو جابوا ليهو كل ناسوا في الولايات جبال النوبة مابتشيلهم). ونصحهم (الأرض دي مابتشيل منها شبر، دا عيب ياناس ولازم نعرف الجرح وين عشان نعالجوا)، وتعهد بمحاسبة منسوبي القوات النظامية المتورطين في أحداث خور الورل بجنوب كردفان ميدانيا .

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