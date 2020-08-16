فراق الهلال حار ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• ذكرتُ قبل عدة ايام ان الكاردينال سوف يعود للمشهد الهلالي من جديد ..

• بالتالي علينا عدم الاستغراب على خطوته بالأمس وقيادته لجنة التطبيع الهلالية ..

• لكن لدي استفسار مهم .. هل عودة الكاردينال على رأس هذه اللجنة قانوني ..

• قرار الاتحاد العام كان واضحا بإستمرار مجالس ادارات الاندية التي انتهت فترتها القانونية الى حين استقرار الظروف الصحية بسبب (كورونا) لعقد الجمعيات العمومية ..

• في هذه الجزئية ما كان عندنا أي مانع استمرار الكاردينال حتى موعد الانتخابات ..

• وأن الاتحاد لم يشير في قراره منح رئيس النادي الذي انتهت فترة مجلس الصلاحية في اختيار لجنة تطبيع جديدة ..

• اختيار لجنة التطبيع من مهام الاتحاد العام ..

• الامور كانت تسير بصورة جيدة عندما تقدمت عدد من تنظيمات هلالية بقوائم وصلت للرقم سبعة .. حتى يختار الاتحاد العام واحدة هذه القوائم لقيادة النادي حتى موعد قيام الانتخابات ..

• كما انه يحق للاتحاد العام اختيار اكثر قائمة وفاقية .. وهذه ما ذكره شداد بالضبط .. حيث ذكر البروفسير في حديثه ان الاتحاد العام سيعمل لاختيار اكثر قائمة يتفق عليها الاهلة ..

• كل الامور كانت تسير كما يحب شعب الهلال .. حتى ظهور الكاردينال في مكاتب الاتحاد العام واعلانه العودة من جديد لقيادة النادي .. بعد أن كان صرح للمقربين اليه عدم رغبته العمل في الهلال من جديد والاتجاه للسياسة ..

• والدليل على رغبة الكاردينال الاستمرار في الرئاسة وانه كان (يناور) فقط .. عدم تقديمه خطاب رسمي للاتحاد العام يؤكد فيه عدم رغبته الاستمرار .. لأن الاتحاد العام يتعامل بالخطابات الرسمية وليس كل ما يكتب في (الفيسبوك) او مواقع التواصل المختلفة ..

• واذا قام الكاردينال بخطوة مثل هذه وتقدم بخطاب رسمي للاتحاد العام يفيد فيه عدم رغبته الاستمرار في الرئاسة وسلمه رسمياً .. لا اظن ان أشرف سيظهر في شارع المطار من جديد ..

• عموما تأكد لنا ان لا أحد بإستطاعته مغادرة الهلال بهذه السهولة .. بعد ان ظل النادي الأزرق يمنح الأضواء والشهرة لكل من عمل في مجلسه .. ومفارقة هذه النعم ليس بالأمر الهين ..

• كبير يا هلال ..

((صمت اخير)) ..

• الموت ولا الفراق ..