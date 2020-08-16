دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** الاتحاد العام سيكمل الموسم الكروي الحالي حتي ولو بعد سنة ..يعني مافي طريقة هروب للاندية المهددة بالهبوط من الدرجة الممتازة والتي شاركت في مسلسل المؤامرة علي منشط كرة القدم ..هذا المسلسل المنحط

** هل من علاقة بين الهندسة المكنيكية والشباب والرياضة

** هل تستطيع ولاء البوشي أن تدعم المناشط الأخري خلاف كرة القدم وتنهض بها وتعيد لنا أمجاد السلة والسباحة والكرة الطائرة والملاكمة

** توقعت أن تكون أول جلسة للاستاذة ولاء البوشي بعد أدائها القسم كوزيرة للرياضة ..توقعت أن تكون أول جلسة لها مع بروف كمال شداد وان تذهب له في مكتبه احتراما لسنه وتاريخه ولتستفيد من حديثه لكنها للأسف استمعت للدجالين والمنافقين والحاقدين علي الرجل

** تردد امس عبر الأسافير أن الفريق البرهان رئيس المجلس السيادي سيلتقي بالعالم كمال شداد رئيس الاتحاد العام . ..الاسافير ما عندها شغلة والخبر كاذب

** والله يا ولاء يا بوشي .الأقلام البطبل ليك هي الحتسقط حجرك .. احذري هذه الأقلام

** واحد من صغار الكتاب يكتب في صحيفة مريخية كبيرة للأسف. أساء لقواتنا المسلحة الباسلة بصورة سافرة في زاويته امس الأول ووصف الفريق عصام كرار قائد القوات البرية بالزنطور وشكك في قدرات قواتنا المسلحة وقال القوات البرية يجب أن تكون في حلايب وشلاتين وليس في ميدان المهندسين تكرم الزنطور الكبير كمال شداد ولم نعرف رأي قواتنا المسلحة في هذا الهراء ….كاتب صغير يسيئ لضابط كبير في الجيش ويسيئ للجيش نفسه .

** عبارة الزنطور والزناطير ادخلها في الصحافة الرياضية الكاتب المريخي بابكر سلك وهي عبارة مبتزلة ومنحطة يقصد بها الهلالاب

** معقولة .كاتب يصف بروف شداد بالزنطور ويصف فريق بالقوات المسلحة بالزنطور ويسئ للقوات المسلحة لأنها كرمت شداد وفاء له ولتاريخه

** زمان ما كان في حاجة اسمها كتاب المريخ وكتاب الهلال .كان في صحافة حره نظيفة والآن ابتلينا بكتاب يدافعون عن المريخ والهلال بالحق والباطل معا

** للذين يتحدثون عن فساد شداد نعيدهم للوراء ونذكرهم بحكاية الاخ صلاح إدريس والعشرة الف دولار التي قدمها دعما لشداد في انتخابات الاتحاد الأفريقي

** الاتحاد العام الآن أفضل مؤسسة من حيث الأداء المالي بشهادة مكتب المراجع العام وحاليا اجيزت ميزانية ٢٠١٩ من مكتب المراجع

** ندافع عن شداد لأننا نعرفه من نحن شفع مش زي الناس الدخلو الخرطوم أول امبارح

** قال موسي الكندو عضو مجلس المريخ والذي استقال حوالي ثلاث مرات وعاد . قال أن قرار إقالة مدثر خيري مدير المكتب التنفيذي قرار فردي صادر من سوداكال وان مجلس الإدارة لم يجتمع اطلاقا ويصدر قرار بهذا المعني

** طبعا من حق أي رئيس نادي أن يصدر قرار بإعفاء مدرب او موظف او شخص آخر ولكن سوداكال رئيس غير معترف به لنادي المريخ لذلك كل قراراته باطلة وعلي الاخ مدثر خيري أن يباشر مهامه كمدير مكتب تنفيذي بصورة عادية وعموما ما حدث يؤكد عمق الخلافات بين أعضاء مجلس الفشل

** شخارم بخارم طالب باستمرار تدريبات المريخ والخطوة تجد منا التأييد فقرار عودة النشاط قد يصدر في أي لحظة وتعلن انطلاقة الدوري الممتاز بعد اسبوع او اسبوعين رقم ما قاله شداد بأن كرة القدم لن تعود الا بعد انتهاء كورونا ..وايضا يجب أن يتواصل الاعداد للبطولة الإفريقية ولا نريد أن يودع الأحمر من التمهيدي هذه المرة

** كثير من البعام يسيئون لنا يوميا عبر الأسافير وأغلبهم يقرأ ولا يفهم .بس بشجع المريخ أو الهلال وما ارجو تأكيده للمرة المليون أن هذه الزاوية للطبقة المستنيرة الواعية والبعام والهوام بإمكانهم البحث عن كتاب آخرين والبلد مليانة كتاب ما شاء الله

** الاتحاد العام الحالي غير محظوظ ومنذ مجيئه تحصل كارثة في كل موسم . مرة مظاهرات ومرة بكري المدينة وأخيرا كورونا..وما عارفين الموسم الجاي حيحصل ايه وقطعا أعداء شداد متكيفين

** بالمناسبة ما زال البعض يدافع عن بكري المدينة اللاعب الذي أساء السلوك في مباراة المريخ وهلال الابيض وتهرب من المنتخب الوطني واستحق العقاب

** برشلونة وفي مباراة امس الأول كان أشبه بفرق الروابط عندنا …دفاع شوارع ..وسط تائه . هجومي سلبي ضعيف واستحق الهزيمة والتي كان من الممكن أن تصل لدستة لو لا الفرص الكثيرة المهدرة ..برشلونة تحول إلي بشتنونا

** محمد عبدالرحمن لاعب المريخ السابق وصل الخرطوم ورحب به السلطان حسن برقو بمكاتب الاتحاد العام نهار امس

** احد أعضاء مجلس الفشل المريخي اشاع وسط زملائه انني في حاجة إلي المال عشان اقلب معاهم .واقول لهذا العضو ارعي بقيدك و ما تلعب بالنار

** كيف نبني عضوية حقيقية في المريخ ..هذا هو السؤال

** مجلس الفشل المريخي قافل باب العضوية

** اضحك كثيرا والأسافير تتحدث عن اجتماع بين كمال شداد و سوداكال

** هو الاتحاد العام غير معترف بسوداكال رئيس للمريخ فكيف يجتمع به رئيس الاتحاد

** نهنئ جماهير الهلال بعودة اشرف الكاردينال رئيسا للنادي ونرجو أن نشهد استقرارا في النادي الكبير تاني ما عندكم مشكلة يا بويا وكلم جمال سالم

** عادل محمد حمدان دقلو اظنه شقيق الفريق حميدتي نائب رئيس المجلس السيادي ربما يظهر كوجه جديد في الوسط الهلالي والرياضي من خلال اختياره عضوا في مجلس إدارة الهلال …ان شاء الله يكون في المستوي .

** تم تعيين أبوبكر عابدين من حزب البعث مدير اعلام بوزارة الشباب والرياضة….لا تعليق لدينا

** هل شاهدت ولاء البوشي اليوم الختامي لاحتفالات الجيش بأعياده بمسرح قاعة الصداقة

** واحد من العنقالة حاول أن يسيئ للهرم محمد وردي في احد المواقع امس

** وفي الاعياد وفي احزان عيون الناس وفي الضل الوقف ما زاد …بناديها

** آخر دبوس

** قطعا مدثر خيري أفهم من سوداكال في العمل الإداري وما فيش مقارنة