كيزان (برشلونة) فقعوا مرارتنا.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

· وقت قالوا لي برشلونة خسرت من بايرن ميونخ 2 / 8 – افتكرتهم بتكلموا عن التاريخ – قلت ليهم ابدا الليلة يوم 15 / 8.

· برشلونة اتهزمت دستة إلّا ربع.

· والله الارقام دي في (البرتقال) خليناها.

· ما عندنا قدرة للعدد دا.

· اول مرة اشوف لي فريق بخسر (8) في شهر (8).

· ناس ريال مدريد الايامات دي قاعدين يغنوا للنصري في عابرة – (شهر تمانيه دار يجمعنا في عِز الخريف وأمطارو.. زي ما كان قبيل فرّقنا جايي يكفِّرن أوزارو).

· الحمدلله – مفروض البرشلوناب يحمدوا ربهم …المباراة ما كانت في (ديسمبر)…كان انتهت (12).

· الزول لو طقتو (كهربة) ..وكتلتو ..ما بتعمل فيه كدا.

· انتوا (الالمان) ديل جنوا؟.

· الالمان ديل فيهم (سر) عجيب.

· غلبوا اعظم منتخب في العالم تمانية …وغلبوا اعظم فريق في العالم تمانية.

· تاني يعملوا ليكم شنو اكتر من كدا.

· الناس ديل (كورونا) ما سمعوا بيها.

· الدولار مقابل (البيزيتا) بكون عمل كم يا ربي في اسبانيا بعد النتيجة دي؟.

· طبعا نحن هنا متعودين على الكلام دا.

· أي حاجة بتحصل بترفع (الدولار).

· مطرة.

· درجة حرارة.

· كتاحة.

· أي حاجة بترفع (الدولار).

· لو ولعت ليك (مكوة) ساكت بترفع (الدولار) اذا المكوة سخنت شديد.

· (الريال) اكيد بكون طار السماء.

· خليت (الدولار).

· احسن الزول يجيكم بالواضح كدا.

· انا غايتو وقت قالوا لي النتيجة انتهت 8 / 2…افتكرتهم بيلعبوا (سيجة).

· او (ليدو).

· اصلو ما كنت قائلهم بيلعبوا (كورة قدم).

· مباراة بين البارسا والبايرن فيها (10) اقوان.

· دي كورة شنو؟.

· شفت (ميسي) بعد المباراة متل الزول البيركب ليه (هايس) 12 نفر ..ويلقى فيها (8) انفار من ركاب الهايس عاوزين منو قروش.

· (8) طالبنو دين.

· ما يعرف يمشي وين؟.

· لو الكمساري ساكت طقطق ليه قبالهم ..حيلو بيبرد.

· لو لقى طريقة ينط بالشباك…بنط.

· مباراة البايرن والبارسا خلتني اعذر زيكو.

· اول مرة اكتشف انو منتصر الزاكي زيكو اعقل زول في المريخ.

· انتوا عارفين لو في برشلونة لاعب زي (زيكو)…النتيجة ما كان وصلت تمانية.

· تمانية ليه؟.

· السماية بيعملوها في اسبوع!!.

· لكن بيني وبينكم برشلونة هزموها (الكيزان).

· احسن نقول كدا.

· نعملها في (الكيزان).

· الما بريدك في مباراة برشلونة وبايرن ميونخ بحدر ليك.

· برشلونة فيها (كيزان) ضيعوها.

· الدولة العميقة انتهت من برشلونة.

· دفاع برشلونة (دولة عميقة).

· بيكيه بيلعب في برشلونة من زمن رمضان حبني.

· انتوا عاوزين ليكم (دولة عميقة) اكتر من كدا.

· كيكي سيتين (كوز).

· وستين كوز كمان.

· هسع البعمل فيه كيكي سيتين علي عثمان محمد طه بيعملوا.

· اصلا كيكي سيتين ما وقع لي من زور.

· ينطط في عيونو متل (مديدة الحلبة) الحارة.

· برشلونة ضيعوها (الكيزان).

· تير شتيجن (مؤتمر وطني).

· حارس مرمي يدخلن فيه تمانية اقوان ..هو حارس ليه (حواشة)؟.

· لو حارسها خفير مدرسة ..ما بدخلن فيه تمانية اقوان.

· اربعة في الشوط الاول.

· واربعة في الشوط التاني.

· انا ما عارف الحارس قاعد يعمل في شنو؟.

· اول مرة اشوف لي الماني (مؤتمر وطني).

· لو حارس برشلونة (صلاح قوش) الفتح المسار للمتظاهرين …النتيجة ما كان وصلت للرقم دا.

· الكيزان وصلوا كاتلونيا.

· سيرجي روبيرتو (كوز)…دا لعب (كيزان).

· يجلي فيها متل قالب (الجلي).

· والله لو عبدالرحيم محمد حسين وعبدالرحمن الخضر بيلعبوا في دفاع برشلونة ..ما كان النتيجة حصلت التمانية.

· الناس ديل كيزان.

· برشلونة طلعت فريق (كيزان).

· قولوا لي كيف؟.

· ح اثبت ليكم.

· اول حاجة دفاع برشلونة كان بيلعب بطريقة (الدفاع بالنظر) واقفين يعانوا في الاقوان تقول في استديو.

· والطريقة بتاعة الدفاع دي طريقة (كيزان).

· كرتي عندو (99) قطعة ارض …وبرشلونة شالت (8).

· دا فساد (كيزاني) واضح.

· بعد الهدف الخامس الذي سجله كيميتش في الدقيقة 63 من عمر المباراة قالوا في بنت (شيوعية) طلعت ليها بندقية من شنطتها وصوبتها على صدر ميسي.

· ميسي قاعد في المباراة يتلفت متل الزول القاعد يوصف ليه في بيت بكاء.

· والله ناس برشلونة ما فضل ليهم إلّا يقولوا (ما لدينا قد عملنا)..ويحتسبوا (النتيجة).

· الظاهر كدا في (ماكينة لحام) عملت حريقة في البارسا.

· ما فاضل لي إلّا اشوف الطاهر حسن التوم في كنبة برشلونة.

· الطاهر حسن التو مشكلو (مساعد مدرب) في التمانية دي.

· الشيء المحيرني أعلنت وزارة الداخلية السودانية، وقوع انفجار محدود بمخزن صغير للسلاح يتبع للقوات المسلحة بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم، مساء الجمعة..وقال بيان للوزارة، إن قوات الدفاع المدني، دفعت بعدد (6) عربات إلى موقع الحادث وسيطرت على الانفجار…وأكد البيان عدم وجود بلاغات بإصابات او حالات وفاة وسط المواطنين حتى الآن.

· والانفجار حصل في مكان تاني خالص.

· الانفجار حصل في ملعب (النور) في البرتغال.

· معقولة يكون وصل (الشجرة).

· والله ما بعيد.

· الالمان ممكن يعملوها.

· اكبر دليل على (كوزنة) برشلونة …ان البايرن استعمل اسلوب (الحل في البل)…والاسلوب دا اسلوب ثوار.

· وأنا قاعد احضر في المباراة لمن النتيجة وصلت خمسة …جاني جاري (الكوز)..وقال لي الموضوع دا كبر اوي.

· اول مرة ليبيا تفتح في البرتغال.

· الناس ديل ما عندهم لجنة للدفاع والامن.

· الموضوع بعد ما وصل اربعة مفروض طوالي كانوا يقفلوا (الجسور والكباري) والطرق التى تؤدي الى المرمى.

· الناس ديل ما عندهم رأس.

· الحاجة الحارة …التمانية كانت بدون جمهور..وطبق نظام (الفار)..وما في أي مأخذ على حكم المباراة وبرشلونة ما طرد منها لاعب.

· تمانية ما فيها أي شق.

· لا شق لا طق.

· ما عندكم عذر.

· بتقولوا شنو؟.

· بيكيه كبر.

· ميسي انتهى.

· بتقولوا شنو تاني؟.

· القون السادس ما صحيح.

· انا شايف كدا ..برشلونة الايامات دي محتاجة شديد لمامون ابوشيبة.

· اصلو هنا النشاط واقف.

· برشلونة ما عاوزة تسجيلات جديدة.

· برشلونة ما عاوزة مدرب جديد.

· برشلونة محتاجة لي مامون ابوشيبة.

· عارفين ليه.

· عشان مامون ابوشيبة يقعد يمخمخ ليهم النتيجة.

· اول حاجة بقول ليهم مولر مفروض يطرد من اول 3 دقائق.

· تاني حاجة الهدف التاني ما صحيح – تسلل واضح.

· ثالث حاجة ..في مخالفة قبل الهدف الثالث …الحكم ما احتسبها.

· رابع حاجة (الفار) الماني …الهدف الرابع برة الشبكة.

· الهدف الخامس (المطر).

· الهدف السادس في هتافات عنصرية من الجمهور (رغم ان المباراة بدون جمهور).

· الهدف السابع الحارس كان واقع مفروض اللعب يقيف…(والكلام دا طبعا ما في).

· الهدف الثامن ..احلف عليه ما في برشلونابي شافو ..عشان كدا مفروض ما يتحسب.

· في زول منكم كمل المباراة.

· والله المباراة دي تلقى مامون ابوشيبة يطلعها ليكم 1 / 1 ..وبايرن ميونخ بطير بالضربات الترجيحية.

· نسيت اقول ليكم حسب رأي ابوشيبة برشلونة عندها 3 ضربات جزاء الحكم ما احتسبها.

· لا الحكم…لا الفار.

· كمان (الفار) ما بشوف!!؟.

· …………

متاريس

· الكاردينال عاوز يعمل شنو؟.

· لا عاوز يقعد لا عاوز يفوت.

· انا عارف شيل صورتو من المقصورة باقى ليه حار.

· الهلال ما بتفات.

· صلاح دريس لغاية الآن بفتش عن طريق العودة.

· ………..

· ترس اخير : تمانية ليه ؟– ضبحوا ليكم (كديسة)!!.