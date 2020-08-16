شاهد بالصور: إحباط تهريب عملات أجنبية عبر مطار الخرطوم الدولي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت إدارة جمارك مطار الخرطوم من إحباط محاولات تهريب نوعية لعملات أجنبية في طريقها لخارج البلاد، وقامت وردية ذو النورين مغادرة بضبط عملات أجنبية بحوزة رجل مخبأة داخل جسده وأخرى داخل حقيبة مسافر أجنبي، وفي ذات السياق افلحت وردية الكرار في إفشال محاولة تهريب عملات داخل (صناديق شاي)وكُتب وكانت مخبأة بطرق إحترافية.

واوضح مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم العميد شرطة الفاتح حسن دهب ( للمكتب الصحفي للشرطة) أن الضبطيات تعد نوعية موضحاً أن وردية ذو النورين مغادرة أحبطت محاولة تهريب عملات لإثنين من الركاب حاول أحدهم إخفاء العملات بصورة احترافية في مناطق حساسة بجسده، والآخر وجدت النقود داخل حقيبته، وهي عبارة عن (111000) ريال سعودي ، (4800) دولار و (9000) درهم إماراتي.

وأشار إلى قيام وردية الكرار مغادرة من ضبط راكب متجهة إلى إحدى الدول العربية يخفي عملات أجنبية في امتعته عبارة عن (53605) ريال سعودي و (6250) ريال قطري و (5100) درهم إماراتي و (1180) دولار أمريكي و (350) يورو و(250)جنيه استرليني.

من جانبه أفاد العميد شرطة حقوقي عبد الرحمن بدوي عبيد مدير فرع الصالات والتارمك بمطار الخرطوم انه تم ضبط راكب اجنبي يخفي مبلغ (12000) دولار بالإضافة إلى مبلغ (40000) درهم إماراتي بطريقه احترافية داخل (صناديق شاي) وكُتب. وقد واصلت وردية الكرار تميزها واحبطت عملية تهريب (26000) ريال سعودي مع راكب آخر. موضحاً أنه تم فتح بلاغات في مواجهتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتفيد متابعات *(إعلام الجمارك)* أن إدارة جمارك مطار الخرطوم حققت العديد من الضبطيات في الأسبوع المنصرم وقد وقف مدير عام قوات الشرطة و رئيس هيئة الجمارك ومدير إدارة جمارك مطار الخرطوم على واحدة من تلك الضبطيات مشيدين بالدور الكبير الذي تقوم به الإدارة في الحفاظ على ثروات البلاد

