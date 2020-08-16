قائمة الكاردينال ليست الخيار.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* انتهت مسرحية السوبرمان وعاد الرجل يبحث عن موقعه ومقعده

* الاتحاد العام سمح له بموجب منشور صادر منه بالاستمرار في رئاسة النادي بسبب جائحة كورونا

* ولكن الزيو ما في قال لازم اتدلل شوية واعمل فيها زاهد عن العمل

* رسم له خياله المريض بأن جماهير الهلال ستقيم سرادق العزاء في النادي والروابط التشجيعية ستخرج في مسيرة مليونية للمطالبة بعودته

* انتظر الرجل اسبوع واسبوعين ولم يجد الا لجنته الاستشارية وكبار التماسيح الذين ظلوا يرابطون معه ليل نهار من أجل إقناعه

* الريس كان منتظر الآلاف من الجماهير حتي تنفرج اساريره ويخرج إليهم مزهوا كالطاوؤس من شرفة منزله ويلوح لهم بيديه كما فعلها من قبل في مقصورة الاستاد ثم يقول لهم من اجلكم انتم ساعود

* ولما طال انتظاره وخاب ظنه تقدم ابناء الهلال بعدة قوائم وظهر أكثر من رئيس

* لما يصدق الكاردينال ما حدث وشعر بأن بريق الرئاسة وما يتمتع به من مكانة الاجتماعية في طريقها الي الزوال

* وانكشفت حدوتة ما عايز ولن اعود ولن ابقي يوما واحدا بعد السابع والعشرين من يوليو

* القائمة التي قدمها يوم امس للدكتور شداد برئاسته ربما لن تكون القائمة النهائية للجنة التطبيع حسب حديث رئيس الاتحاد

* القرار بالأمس كان في يده واليوم اصبح في يد عمرو

* واللي في يدو القلم ما بكتب نفسوا شقي ولكن كردنة اصبح مصيره ومجلسه وعودته بيد شداد

اتجاهات اخيرة

* جليلة الكوزة

* وجليلة التي نقصدها هي كانت في يوم من الأيام سكرتيرة وزير الشباب والرياضة عبد الكريم موسي ثم واليا لسنار في عهد المخلوع البشير

* قبل فترة جيئ بها للعمل في الاتحاد العام وعند ما فشلت في أن تواكب العمل رحلت ثم عادت مرة اخري ويبدو أن هناك جهات نافذة تسعي لتوظيفها

* اذيال النظام البائد ما زالوا يستغلون صغار بلادي للتكسب والاسترزاق

* فكرة المخيمات هي فكرة رائعة وتساهم في تنمية قدرات الأطفال ولكن كون مثل هذه المخيمات تكون تحت إشراف اذيال نظام دهرهم الشعب امر مرفوض

* ابو جبل مهندس هذا اللقاء ما زال يعمل بسياسة الخيار والفقوس وكم من مرة وقف حجر عثرة امام العديد من المنظمات والجهات المهتمة بالصغار والنساء

* الحكاية وما فيها مغارز للوزارة