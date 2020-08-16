الابقاء على الخديوي وحده يتعارض مع توجيهات (فيفا)..!.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

الان قد قبل الخديوي ان ياتي رئيسا للهلال عن طريق (التطبيع) واختار مجلسه ، وسماه ، ومع احترامي لكل الذين اختارهم الخديوي اعضاء بتلك اللجنة (اللقيطة) بعد ان استغني سيادته عن طاقم مجلسه السابق بكامله ما عدا افكار وداعة ، هولاء الذين وقع عليهم الاختيار من قبل الخديوي امام طريقان ، اما ان تكون لهم شخصياتهم وبمقدورهم ان يقولوا له (لا) وقتها سيتعرضون لحملات (تأدبية) من اعلام الخديوي لانهم يقولون (لا) والطريق الاخر هو ان يلغوا شخصياتهم ويتبعون الرجل كظله تماما ، يتغافلون عن اخطاءه ، يزينون له القبيح ، فان اجاد هللوا ، وان اخفق هللوا ، هذا الطريق هو الذي سيحفظ لهم سمعتهم من الهجوم المركز الذي لا يفصل بين الخطوط ، وكافة الخطوط عند الالة الاعلامية للخديوي (حمراء) وهم يدركون ذلك جيدا .

عليهم الان الاختيار ، اما السير حيث يسير ، واما التوقف ويتركوه يسير وحده ، وبذلك يكون الهلال هو الخاسر الاكبر .

مالفت نظري في تلك القائمة التي اختارها الخديوي مجلسا له عبر التطبيع ورود اسم العم (حسن شبشة) فالر جل عندنا وعن كل اهل الهلال محبوب ، ومحترم ، وود قبائل ، خدم الهلال منذ ان كان يافعا ، احترام العم (حسن شبشة) بات واجبا على كل هلالي ، وسبق ان كرمته الجمعية العمومية لنادي الهلال واقترحت ان يكون عم حسن شبشة مرافقا للهلال في كل سفرياته الداخلية والخارجية ، تكريما على صنيعه طيلة ستون عاما عمره داخل اسوار نادي الهلال ، عم حسن شبشة تاريخ ، تاريخ ناصع البياض ، هو مع كل رئيس ياتي للهلال ، لا فرق عنده بينهم ابدا ، لانه تربى على حب الهلال ،لكن للاسف الشديد اراد الخديوي (المتجرة) به وباسمه الكبير اللامع ، فدفع به عضوا بمجلس الهلال ، لان الناظر للامر بسطحية يرى ان الخديوي جاء بشئ لم يات به الاولون ولن يات به الاخرون ، لكن الحقيقة اراد الخديوي ان يصرف الانظار عما ارتكبه من جر م في حق الهلال وهو يتركه لاكثر من تسعة عشر يوما بلا مجلس ادارة رافضا (تحانيس) ورجاءات هئيته الاستشارية ، رافضا ان يسلم الاتحاد خطابا بالرفض او الموافقة للتطبيع ، وبع ان شعر الرجل ان اهل الهلال (الحقيقيون) تدافعوا من كل فج عميق ذهب برجيله لمكاتب الاتحاد وترجى شداد ان يقوم بتعينه رئيسا عبر بوابة التطبيع ، فكان ان استجاب شداد لرغبته ، ولرغبة اللجنة القانونية وعددا لاباس به من المكتب التنفيذي للاتحاد !!!

اخيرا اخيرا ..!

الان بات الخديوي رئيسا للهلال وهو الذي ملأ الارض ضجيجا بانه لن يقبل (التطبيع ولا التسيير) لانه رئيس منتخب ، والان توسل للاتحاد كي ياتي به رئيسا عبر التطبيع ، انتهت حدودتة الرجل وحصل علي ما يريد ويرغب لكن تبقى هناك ملفات مهمة للغاية يجب ان يقوم بانجازها قبل ان ينجز موجهات الاتحاد المتمثلة في تسيير النشاط ، الدعوة لجمعية عمومية لاجازة النظام الاساسي ، وتعين لجنتي الانتخابات والاستئنافات تلك المهام التي اعنيها هي :

الملاحظات الـ(5) التي ابداها الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) ابان زيارته لملعب الهلال فبراير الماضي ،أبرزها وابرز تلك الملاحظات تتعلق بالاضاءة حيث حدد الكاف (1200) لوكاس كحد أدنى لإعتماد إضاءة الملعب وهي تكلف ما يقارب الـ(400)الف دولار .

اضافة لحقوق الثلاثي التونسي هشام بن فرج والجزائري بلعويدات والكنغولي إدريسا أمبومبو أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بلوزان حيث تقدر حقوق الثلاثي على الهلال ب (250) الف دولار

اضافة للاستحقاقات الشهرية المتاخرة للثلاثي الأوغندي جمال سالم والإيفواري ديديه كاديو ومدرب الأحمال التونسي قيس بن عمار

اما اخطر الملفات التي تنتظره بالطبع هي ملف التسجيلات التي حقق فيها فشلا ذريعا طيلة فترة حكمه التي امدت لاكثر من ست سنوات ، اي ان جماهير الهلال هذه المرة لا تحتاج الي وعود كاذبة ، جماهير الهلال تحتاج الي لاعبين يحدثون الفارق للفرقة الزرقاء ، ولا يحتاج الي لاعبين من ابو(20) الف دولار .

اخيرا جدا ..!

سؤالي الان موجه لكل اهل القانون ببلادي عن مدى شريعة لجنة التطبيع التي اختارها الخديوي لتحكم الهلال خلال الفترة المقبلة ، لان توجيهات الاتحاد الدولي كانت واضحة (استمرار مجالس الاندية) الي حين انقشاع جائحة كرونا ، فهل تلك اللجنة يمكن ان تكون بديلا لمجلس (منتخب) اختارته الجمعية العمومية لنادي الهلال ؟؟؟

وما المغزي في الابقاء على الرئيس وحده دون بقية الاعضاء المنتخبين ؟؟؟

نواصل

اذهبوا فانتم الطلقاء