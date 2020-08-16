الكاتب السبعيني فقد رد الجميل!؟.. بقلم صلاح الاحمدي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لم أندم علي عمل خير عملته في حياتي في المجتمع الرياضي بقدر الندم الذي ينتابني الان

وانا سعيت للصلح بين اساتذة اعلاميين كبار في الصحافة الرياضية

اثر خلاف كانت افرازاته علي جيلنا عصية جعلت الرياضة فاقدة التذوق لما يدور من كلمات تمس الذوق الصحفي وتجعل كل منهم صورة مغايرة للواقع الرياضي بسماحته

وعفافه وان كانت كلمات استاذ مرغني ابو شنب عميقة

ومسكته …

الكاتب السبعيني الذي ظل يردد بعض العبارات المكررة

عني كلما يشتكي له احد مني في المجال الرياضي

ككلب الحراسة دون السعي للصلح مع من اختلفت ويكون معول له في الإسفاف والتلفيق والضحل المعلومات التي يتلقاها من مستنقع ظل فيه طوال عمره الصحفي الرياضي

الذي ولج اليه اخيرا بعد ان فشل في الكتابات السياسية

ما جعله بوصف كاتب كل مائدة

ندمت اشد الندم وانا اسعي للصلح بين استاذ الأجيال مرغني ابو شنب وذلك السبعيني ابو صبغة

وفعلا اخدت الموافقة من الطرفين وذهبت لرئيس روساء الاهلي شيخ ادريس يوسف له الرحمة والمغفرة وطرحت له موضوع

المصالحة بين استاذ مرغني والكاتب السبعينى المتشبب

ورحب ان يكون راعيها

فعلا وصلنا الي مباني عالم النجوم انا وشيخ ادريس وصعدت السلم واتجهت للكاتب السبعيني وأخبرته بان نحن ذاهبون الي منزل مرغني ليذهب معنا

واتصلت باستاذ الاجيال مرغني بان يجهز نحن قادمون اليه

وفعلا وجدناه يجلس كرسي بجوار منزله .

سارت بان العربة اتجاه قندهار وعلي جو الشية الما خمج

تمت المصالح بين مرغني ابو شنب والكاتب السبعيني

وضحكنا ضحكة النهار معا …

اعود لندمي الان علي ما فعلته حتي لو بكتابته ينقص من اجرى عند الله .

عندما اختلفت مع دكتور صابر الخندقاوي قبل الرواية التي كتب عنها الكاتب السبعيني

في احتفال نادي الامتداد لاحظ السبعيني بان علاقتي بصابر

ليس جيدة ..فبادرني بسؤال انت زعلان من صابر لم اجبه

في اختلافى الاخير مع صابر .

سطر هذا المتشبب كلام غير صحيح في حقي عبر مداده الذي يتقطر زفارة دون الرجوع لي رغم تربطني به علاقة ممتازة ومحترمة شديد ولكن وجدت له العذر لان من لم يملك قوته لم يملك قراره …ومن تكن هوايته شتم الاخرين من اجل حفنة من المال ماتت كل دواخله وصعب عليه ان يحيد عن هذا الطريق وهو الارتزاق من جيوب الاخرين عبر احرف

غير صادقة قد تضيف اليه العامل المادي ولكن تظل وصمة عار في جبينه خاصة انه في ارزل العمر

اختلفت مع عبد الله القاضي ايضا من اجل الخندقاوي

كعامل مشترك بينا .واختلافي مع القاضي في كتاباتي عن الخندقاوي لانه يحقد عليه بصورة مبالغة لامر لا اعلمه ابدا

كان يوجه الي الكلمات الجارحة باني بقول غير الحقيقة عن صابر واشتد الخلاف بيننا وعبر كل منا بأحرف دفاعا عن نفسه …

لأجد ايضا الكاتب السبعيني يكيل لي بعض العبارات والكلمات المكررة التي لم اعيرها اهتماما طالما هي مهنته ويقبض منها

رزقه .

نافذة

عموما لا يفيد الندم كما قالت الست ام كلثوم

وله في جعبتي الكثير وانا تربيت في حي السجانة

وكان شقيقه الراحل المقيم ابراهيم صديقي وصديق الكل

لسماحة عشرته وادبه الجم الذي طوقني به طوال عمره

ولم نرى السبعيني لانه كان انطواي والمثل بقول لو فتح الحلفاوي بجيب لأهله بليا

اجزم بان ليس لي معه خلاف شخصي ولكن رزقه رماني في دربه

الاخير ممكن تكون امكانياته ارسال اقمشة جلاليب

او فتيل برفان او شبشب لمواخذة

مع انو ناس السجانة مستنينوا من زمن اغترابه ببناء المزيرة ولكن خلف الوعد . الكاتب السبعيني لم تطمر فيه الشية الما خمج …وظل يشتم دون ان يصلح بين المختلفين

او يعرف مني سبب الاختلاف ..ليكتب حقيقة ولكن لا يعلم ان الرازق هو الله