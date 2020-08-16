لاعب مريخي سابق يترشح لمنصب حكومي

الخليج 365 : ترشح الأوغندي مايك موتيابا لاعب المريخ السابق لعضوية المجلس الحكومي المحلي في منطقته بأوغندا تمهيداً لدخول عضوية البرلمان.

وأعلن مايك موتيابا عن حملته الترشح في الأسبوع الماضي بعد اعتزاله كرة القدم بسبب نصائح طبية بعد معاناته من مشاكل في القلب.

وكان موتيابا لم ينجح في اجتياز الكشف الطبي لمنتخب أوغندا تمهيداً للمشاركة في أمم أفريقيا للمحليين بعد أن أظهرت الفحوصات صعوبات صحية للاعب.

ولعب موتيابا مع فريق المريخ 2012 قبل أن يغادره عائداً إلى فريق السابق بوناموايا، وخاض تجربة بعدها مع فريق مازيمبي الكونغولي. المادة السابقة إستقبال غاضب للاعبي إستقبال غاضب للاعبي برشلونة والجمهور يصفهم بـ(المُرتزقة) المقالة القادمة الكاتب السبعيني فقد رد الجميل!؟.. بقلم صلاح الاحمدي

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