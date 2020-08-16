إستقبال غاضب للاعبي برشلونة والجمهور يصفهم بـ(المُرتزقة)

الخليج 365 :

استقبلت مجموعة من مشجعي برشلونة، لاعبي الفريق وأعضاء الإدارة، بالهتافات واللافتات الاحتجاجية، بالمدينة الرياضية للنادي الكتالوني.

يأتي ذلك بعد الهزيمة المُذلة وغير المسبوقة (2-8) التي تعرّض لها برشلونة على يد بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة “ماركا”، فإنّ اللافتات كتب عليها “الإدارة واللاعبون، الأكثر عاراً على النادي منذ 121 عاماً”، “توقّفوا عن الرفاهية، عليكم بالمزيد من الشرف والكرامة”، “كانوا مرتزقة”. وأضافت الصحيفة “يجب أن نتذكّر أن الخميس الماضي، ودّع الجماهير، اللاعبين حين كانوا متجهين إلى لشبونة، وكان كل شيء رائعاً، لكن الآن تغيّرت الأمور”. ونوهت أن بعض المسؤولين، خرجوا من الباب الرئيسي، واستمعوا لشكاوى عدد قليل من المشجعين.

وتجمع المشجعون عند بوّابات خروج السيارات بالمدينة الرياضية، حيث كان أعضاء الفريق يَستقلون مركباتهم للعودة إلى منازلهم عقب وصولهم من لشبونة.

وصاح أحد المشجعين قائلاً، إن ما يتعين عليهم القيام به هو “العمل”، وليس العودة إلى المنزل.