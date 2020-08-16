حملات تفتيش واسعة على أصحاب المخابز بمحلية امبدة

الخليج 365 : شنت شرطة مباحث تموين محلية ام بدة حملات دهم وتفتيش واسعة علي أصحاب المخابز المتلاعبين في اوزان الخبز بمحلية ام بدة حيث تمكنت من ضبط أكثر من ستة مخابز مخالفة للضوابط بيع وتوزيع المحددة من وزارة الصناعة والتجارة.

وفي صعيد ذو صلة تمكنت شرطة مباحث التموين من ضبط ١٠٠جوال قمح مخزنة في مخاذن بسوق ولبيبا تم شراءة بغرض التخزين لارتفاع السعر .

تجدر الإشارة إلي أن السيد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قد اصدر قرار ملزم يمنع بيع القمح في السوق الا عبر البنك الزراعي لصالح المخزون الاستراتيجي.

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