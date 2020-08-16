الصحة الاتحادية: تسجيل 103 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 103 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة و10 حالة تعافي حيث سجلت الحالات الجديدة 86 اصابة في الخرطوم واصابة واحدة في كل من الجزيرة والقضارف و8 اصابات في كسلا و7 اصابات في البحر الاحمر

واكد التقرير الي ارتفاع الاصابات تراكميا الي 12314 اصابة متضمنة 798 حالة وفاة و 6350 حالة تعافي واشار التقرير الي ان اجمالي العينات المفحوصة بلغت 1144 عينة والمفحوصة لاول مرة بلغت 1144 عينة وكانت عدد العينات الموجبة لاول مرة 103 عينة بنسبة إيجابية بلغت 9%

وشددت الوزارة الي ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه علي الارقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات لبقية ولايات السودان

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