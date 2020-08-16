بالوثائق.. هذا هو مهر هيفاء وهبي

الخليج 365 :

انتشرت خلال الساعات الماضية صورة من عقد زواج عرفي بين المطربة هيفاء وهبي، والمنتج محمد وزيري، وجاء بتاريخ 24 مارس 2017.

وجاء في تفاصيل العقد أن المهر المتفق عليه بين محمد وزيري والمطربة اللبنانية والمولودة في 10 مارس 1974، هو 1000 جنيه مصري.

وأقر الطرفان في العقد، أن الطرف الثاني “الزوجة” أقرت بعد إيجاب وقبول بأنها رغبت وقبلت الزواج من الطرف الأول على سنة الله ورسوله، وأمام الشهود الحاضرين، بأن قالت للطرف الأول زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى الصداق المسمى بيننا، بحسب موقع “البلد” الإلكتروني.

يذكر أن أزمة كبيرة قد نشبت بين الطرفين ووصلت إلى ساحات القضاء بعد فترة كبيرة من التعاون.