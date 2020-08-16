شرعت محكمة الفساد و جرائم المال العام في محاكمة المدير العام المكلف بشركة سودامين التابعة فنياً لوزارة المعادن. وذلك بعد اتهامه من قبل نيابة الاموال العامة بخيانة الأمانة ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
وحددت المحكمة موعداً لسماع إفادات المراجع العام حول المبالغ موضوع الاتهام. وتشير حيثيات البلاغ الأولية بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى ان المتهم وهو يشغل منصب مدير مالي وتم تكليفه كمدير عام للشركة قام بصرف حوافز للعاملين وبيع ذهب وشراء اطارات سيارات دون اتخاذ الطرق المتبعة بالمؤسسات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر محاكمة مدير عام (مكلف) بشركة حكومية شهيرة بتهمة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.