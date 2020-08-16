محاكمة مدير عام (مكلف) بشركة حكومية شهيرة بتهمة الفساد

شرعت محكمة الفساد و جرائم المال العام في محاكمة المدير العام المكلف بشركة سودامين التابعة فنياً لوزارة المعادن. وذلك بعد اتهامه من قبل نيابة الاموال العامة بخيانة الأمانة ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية.

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وحددت المحكمة موعداً لسماع إفادات المراجع العام حول المبالغ موضوع الاتهام. وتشير حيثيات البلاغ الأولية بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى ان المتهم وهو يشغل منصب مدير مالي وتم تكليفه كمدير عام للشركة قام بصرف حوافز للعاملين وبيع ذهب وشراء اطارات سيارات دون اتخاذ الطرق المتبعة بالمؤسسات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)