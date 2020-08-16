“صراع دموي” بالكراسي والأيدي بين أفراد “لجان المقاومة” بالخرطوم

وصل الصراع الدموي بين أعضاء لجان مقاومة الخرطوم بداخل دار لجان مقاومة السودان بشارع النيل إلى كسر أنف طبيب عضو بلجنة تنسيقية بحري، وطعن آخر بسكين، بالإضافة إلى ضرب بالكراسي والاشتباك بالايدي أثناء الاجتماع الذي عقد بالدار لمناقشة قضايا ما دفع البعض بالاتصال بشرطة القسم الشمالي.
وفور التبليغ هرعت الشرطة للموقع لفض الاشتباك وتم ضبط عدد من أعضاء لجان المقاومة واستخراج أورنيك “8” جنائي لاسعاف المصابين ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج المناسب.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، دون البلاغ في مواجهة المتهمين بتهمة تسبيب الأذى الجسيم والبسيط.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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