طلب لنيابة غسيل الأموال بالتحقيق في تزوير بيع أراضي جامعة الخرطوم

يعتزم محام شهير تقديم طلب إلى نيابة غسيل الأموال لإكمال التحقيق في قضية أراضي جامعة الخرطوم والتحقيق في امتلاك قطع وشبهة التزوير في بيع 42 ملك أراضي الجامعة لشركة الزمرة التي يملكها وزير ولائي أسبق للتخطيط متهم أيضاً في قضايا الثراء الحرام.

وأوقف التحقيق فى البلاغ الذي يمثل فيه المحامي الاتهام لإكمال التحريات والافادات، بواسطة وكيل النيابة أحمد سليمان العوض وقد اعترف المتهم بامتلاكه ل 124 قطعة أرض من أراضي جامعة الخرطوم.

وكانت النيابة قد فتحت تحقيقات واسعة حول بيع أراضي جامعة الخرطوم ودونت بلاغاً ضد الوزير ومستشار هندسي كان يعمل لجامعة الخرطوم وفقاً للمادة “35” من قانون غسيل الأموال بتهمة تملكه 42 قطعة من أراضي الجامعة ثم ألقت القبض على الوزير وأخضعته للتحقيق وأفرجت عنه بالضمانة العاديه منذ عام.

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وكشفت التحريات ان الأراضي بيعت إلى الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة وبدورها باعتها لشركة الزمرة التي يمتلكها المتهم الوزير مع بعض الشركاء بعد تعاونها مع وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم لتحسينها وتحويلها إلى قطع سكنية. وتم بيع أراضي الجامعة الزراعية بواسطة الوزير المتهم و قد شغل مناصب عديدة وزير البنية التحتية بولاية شمال كردفان ووكيل وزارة المساحة والتنمية العمرانية ونائب المدير العام لأراضي الخرطوم ومستشار هندسي في وزارة الشؤون الهندسية بولاية الخرطوم، إلى جانب عمله كمستشار هندسي بالجامعة.

الجدير بالذكر بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان المتهم تعرض لقضية فساد في الأمن الاقتصادي في العهد السابق لبيعه أراض لأمير سعودي بذلك التمس ممثل الاتهام اكمال البلاغ وتقديمه للعدالة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)