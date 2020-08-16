سحب ملف قضية مقتل الشهيد حنفي من المحكمة

سحبت محكمة الاستئناف بالخرطوم ،ملف محاكمة رائد بقوات الدعم السريع ، متهم بمقتل الشهيد حنفى عبد الشكور الذى لقى مصرعه فى (3) يونيو الماضى 2019م بامدرمان في حادثة دهس بسيارة المتهم .

وتقدم ممثل الحق الخاص بطعن لدى محكمة الاستئناف ضد قرار محكمة الموضوع التي رفضت سماع شهود الاتهام عن طريق وسائل التكنولوجيا.

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وكانت المحكمة فى جلسة سابقة رفضت بحسب صحيفة السوداني، طلباً تقدم به ممثل الاتهام عن الحق الخاص رفعت عثمان ، التمس فيه حماية شهود الاتهام من التهديدات واستخدام وسائل تكنولوجيا، تمنع الكشف عن هوية الشاهد.

وأفاد القاضي بأن حماية الشهود داخل المحكمة واجب وخارجها أوجب كما أن القانون لم يجيز الأدلاء بالشهادة عن طريق وسائل التكنولوجيا ،بالإضافة إلى أن معرفة الشاهد للمتهم في هذه القضية أمر ضروري لحساسية القضية .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)