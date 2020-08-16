تدشين سفلتة طريق (الشقائق – السريحة) بطول 10 كيلو

أشاد المهندس كمال يوسف محمد سالم مشرف الطرق بولاية الجزيرة بالهيئة العامة للطرق والجسور لدى مخاطبته صباح اليوم الإحتفال الذي أقيم على شرف تدشين سفلتة طريق (الشقائق- السريحة) بمحلية الكاملين بطول 10 كيلو متر بجهود بذلت من أبناء المنطقة داخل وخارج السودان ومتابعة وإهتمام والي ولاية الجزيرة دكتور عبد الله إدريس الكنين لإنفاذ مشاريع الطرق بالولاية.

ولفت سالم في تصريح إلى أن خطتهم للعام 2020م تستهدف سفلتة الطرق المكتملة وتكملة ردميات الطرق التى بدأ فيها العمل إضافة لتضمين الطرق المصدقة بميزانية العام 2021م وذلك لدعم الإقتصاد القومي وتقديم خدمة لإنسان الولاية عبر إجراء دراسة لكل الوحدات الإدارية ورفع خطتها وحاجتها للطرق وصيانتها.

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وكشف المهندس عبد الله نور الدائم ممثل شركة الخرطوم المنفذة للمشروع بحسب سونا، عن معالجات جارية لمشكلة الكباري بالطريق وإجازتها من قبل وزارة الري من حيث الإرتفاع والحمولة.

فيما أعلن الأستاذ عمران عباس التوم عضو لجنة الطريق أن تكلفة الطريق تجاوزت 64 مليون جنيه وأنه يربط اكثر من 15 قرية، مضيفاً أن الطريق اختصر الوصول للطريق القومي (مدني – الخرطوم) من ساعتين الى 10 دقائق، معرباً عن شكره للوالي الذى جعل الحلم واقعاً ملموساً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)