تَعقد لجنة مراجعة واعتماد بروتوكول العودة الآمنة للأنشطة الرياضية والتي كوّنتها وزيرة الشباب والرياضة الأسبوع الماضي، تعقد اليوم اجتماعها الثاني بمباني الوزارة بأم درمان بعد أن عقدت الأربعاء الماضي اجتماعها الأول.
ووفقاً للقرار الوزاري فإن تكليف اللجنة يتعلق باعتماد بروتوكول للأنشطة الرياضية بما يضمن عودة آمنة للنشاط في ظل جائحة كورونا، إلى جانب تحديد مواقيت لعودة الأنشطة الرياضية.
وبحسب صحيفة الصيحة، يترقب الوسط الرياضي نتائج اجتماع اللجنة اليوم باعتبار أن تكليف اللجنة ينتهي اليوم، وهو اليوم المحدد لتسليمها لتقريرها لوزيرة الشباب والرياضة، ذلك أن القرار الذي صدر يوم التاسع من أغسطس نص على أن لا تتجاوز فترة عمل اللجنة أسبوعاً واحداً من تاريخ صدور قرار تكوينها حيث يكتمل الأسبوع اليوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الوسط الرياضي يترقب.. لجنة بروتوكول عودة الأنشطة الرياضية تجتمع اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.