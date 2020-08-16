الوسط الرياضي يترقب.. لجنة بروتوكول عودة الأنشطة الرياضية تجتمع اليوم

تَعقد لجنة مراجعة واعتماد بروتوكول العودة الآمنة للأنشطة الرياضية والتي كوّنتها وزيرة الشباب والرياضة الأسبوع الماضي، تعقد اليوم اجتماعها الثاني بمباني الوزارة بأم درمان بعد أن عقدت الأربعاء الماضي اجتماعها الأول.

ووفقاً للقرار الوزاري فإن تكليف اللجنة يتعلق باعتماد بروتوكول للأنشطة الرياضية بما يضمن عودة آمنة للنشاط في ظل جائحة كورونا، إلى جانب تحديد مواقيت لعودة الأنشطة الرياضية.

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وبحسب صحيفة الصيحة، يترقب الوسط الرياضي نتائج اجتماع اللجنة اليوم باعتبار أن تكليف اللجنة ينتهي اليوم، وهو اليوم المحدد لتسليمها لتقريرها لوزيرة الشباب والرياضة، ذلك أن القرار الذي صدر يوم التاسع من أغسطس نص على أن لا تتجاوز فترة عمل اللجنة أسبوعاً واحداً من تاريخ صدور قرار تكوينها حيث يكتمل الأسبوع اليوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)