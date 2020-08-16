عاجل.. فيضانات السودان تقتل 65 شخصا وتدمر آلاف المنازل

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الأحد 16 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية السودانية، الأحد، أن الأمطار الموسمية والفيضانات أودى بحياة ما لايقل عن 65 شخصا وتدمير أكثر من 14 ألف منزل في السودان.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن أكثر من 30 ألف و400 منزل تضرروا ونفق نحو 700 من رؤوس الماشية بسبب الفيضانات.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن نحو 200 من عمال التنقيب عن الذهب حوصروا في منجمين منفصلين في ولاية القضارف بسبب الطقس السيئ.
يذكر أن الفيضانات شائعة الحدوث في السودان، التي تعاني من ضعف البنية التحتية والافتقار لشبكات الصرف الجيدة وأنابيب المياه.
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