وزيرة العمل: مصرف الادخار قادر على احداث التنمية في المجتمع

الخليج 365 :

أشادت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذة لينا الشيخ لدى مخاطبتها ادارة مصرف الادخار بالدور الذي يقوم به المصرف فى مجال تقديم التمويل لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية واضافت أن البنك يجب أن يلعب دورا ضمن منظومة الحماية المجتمعية المستمرة والتي تعتبر من أهداف الوزارة و التي تعول عليها كثيرا وأردفت أن المصرف له دور فاعل وتاريخ مشرف في هذا الخصوص.

ووقفت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية على النشاط الذي يقوم به مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية واستمعت لملخص لتقارير أداء المصرف، وأمنت على اهمية استكمال هياكله التنظيمية.

ووصفت الوزيرة برنامج التمويل الأصغر الذي يقدمه مصرف الادخار بالمهم وأكدت أن اهم أهداف المصرف توظيف الموارد نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية ووعدت بعقد اجتماعات راتبة للتفاكر حول تفعيل دور المصرف وسبل دعمه.

وامتدحت الوزيرة جهود المصرف في معالجة آثار جائحة كورونا على شرائح المجتمع عبر توفير البطاقات ووسائل الدفع الالكتروني.

من جانبه قال المشرف المكلف لادارة المصرف الأستاذ محمود صلاح راشد إن البلاد تستشرف عهداً جديداً في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة التي قادها شباب السودان والتي بذلوا لأجلها الأرواح و عليه يصبح لزاما العمل الجاد لاحداث التغيير المنشود و مراجعة الكثير من المفاهيم، موضحا أن المصرف يعتبر من أكبر شركاء الدولة في العمل التنموي والاجتماعي.

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وأضاف محمود أن المصرف يقدم التمويل لمختلف القطاعات الانتاجية و الفئات المجتمعية لخدمة اهدافه المتمثلة في دعم الشرئح الضعيفة و صغار المنتجين والاسر والشباب والمراة و الطلاب والجمعيات التعاونية للعاملين والجمعيات المهنية و الحرفية من خلال التمويل الاصغر والصغير والمتوسط و المشروعات التنموية الاقتصادية و الاجتماعية موضحا أن المصرف حقق نجاحات كبيرة.

وأشار إلى الانتشار الكبير للمصرف عبر فروعه والتي تغطي كافة حواضر الولايات والمدن الكبيرة وعدد من عواصم الوحدات الادارية والمناطق الريفية، قوامها ٦٦ فرعا وتوكيلا تقدم جميع الخدمات المصرفية والتمويلية .

ودعا محمود إلى ضرورة زيادة رأسمال مصرف الادخار حتى يتمكن من القيام بدوره كاملا في تقدبم خدماته المصرفية والتي تصب في دعم وتنمية كافة شرائح المجتمع وخاصة الضعيفة منها والفقيرة و اصحاب الدخول المحدودة.

واشار الى ان إجمالي أصول المصرف ارتفعت من ١١مليار جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ إلى ٢١ مليار جنيه في ٢٠٢٠/٧/٣١ مشيراً الى أهمية دور المصرف في مجال المسؤولية المجتمعية مع شركائه في القطاعات المختلفة وبصفة خاصة وزارة العمل و التنمية الاجتماعية و مساهمته في مشروعات تمويل المرأة الريفية، وتسليف الطالب الجامعي، وتمويل المشروعات ذات البعد الاجتماعي والتنموي ومشروع تمويل الأضاحي الذي نفذ هذا العام بتمويل بلغ حوالي ٥ مليارات جنيه ، بالاضافة الى مساهمة المصرف في العديد من المحافظ الاستثمارية.

يذكر أن مصرف الادخار تم إنشائه في العام ١٩٧٤م يعتبر أول مؤسسة أفريقية تنال عضوية الاتحاد العالمي لبنوك الادخار و الذي يضم أكثر من ١٠٠ بنك من جميع أنحاء العالم.