وفد إعلامي يقف علي معوقات صادر الماشية الحية بولايات الشرق

الخليج 365 :

يقف وفد اعلامي على معوقات واشكالات صادر الماشية الحية بولايات الشرق (البحر الأحمر، كسلا القضارف ) لتوضيح الحقائق حول إرجاع عدد من بواخر صادر الماشية الحية الى بورتسودان من ميناء جدة .

وتاتي زيارة الوفد الاعلامي لولايات الشرق في إطار عمل لجنة التحقيق ومحاسبة المقصرين التى شكلتها اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية مؤخرا، بتوجيه من وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف د. عادل فرح، وتستغرق الزيارة ٩ أيام،التي بدأت اليوم ببورتسودان بزيارة لمحجر سواكن وميناء هيدوب وهيئة الموانئ البحرية.

وكان دكتور عادل فرح إدريس وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف قد أكد فى اجتماعه بالوزارة مؤخرا مع عدد من المصدرين وممثل الأمن الاقتصادي والإعلاميين، أن هناك ١٧ جهة تشارك في عملية الصادر وأن لجنة التحقيق ستحقق مع هذه الجهات وتحاسب المقصرين، منوها الى انه من طلب تكوين لجنة التحقيق ، وأضاف أنه ليس عضوا في هذه اللجنة بحسبان أن الوزارة من الجهات المسئولة ويتم مساءلتها، قائلا “لا يمكن أن أكون القاضي والمتهم “.

وتم خلال الفترة الماضية إرجاع بواخر صادر ماشية تبلغ 58 ألف ضأن من ميناء جدة الي بورتسودان مما سببت خسائر كبيرة للمصدرين وقطاع الثروة الحيوانية والاقتصاد الوطني .