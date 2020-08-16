عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 16 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

حميدتي: لجان التحقيق فضيحة

3 وفيات و49 اصابة جديدة بفايروس كورونا

منع البصات السفرية من التحرك للولاية الشمالية

حمدوك :الحكومة تسعى لتوفير تعليم جيد ومجاني

الشعبية تسلم رؤيتها لدمج القوات المسلحة للوساطة

انهيار 174 منزلا بقرية قوز عوض الله والاهالي يستغيثون بمجلس الوزراء

الكونغرس يحث إدارة (ترمب) على تسريع تعيين سفير لدى السودان

أمر برفع حظر التجوال جزئياً ببورتسودان

وزارة الصحة الخرطوم تعلن عن موجهات صحية لمواجهة فصل الخريف

مواطنون بومدني يشتكون من انتشار الذباب والبعوض

٧ وفيات و توجيهات صارمة لمحاصرة كورونا بمحلية البرقيق

السودان ومصر:بحث أطر ومقترحات التعاون بين البلدين

اللجنة العليا للتصدي لجائحة كورونا بالشمالية تعلن رفع الحظر كلياً

التيار

غابات شمال كردفان تبدأ تشجير 430الف فدان هذا الموسم

حمدوك:زيارة رئيس الوزراء المصري تأتي تأكيداََ للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين

قرار بتشكيل لجنة لمراجعة سجلات المصدرين والمستوردين

التأكيد على ضرورة المحافظة على الغابات من خلال قانون رادع لحمايتها

منع المواتر وحمل السلاح بشمال كردفان

المواكب

اتهام مسؤول سابق ببيع (صليب) كنسية تاريخية بالقصر

عبدالرحيم دقلو: نقلت المخلوع إلى كوبر بعد جدال حول إقامته

(المواكب)تنقب داخل (زنازين المالية) والعثور على (فارغ ذخيرة)

(المالية) ترفض تخليص باخرة وقود

اتفاق سوداني مصري على مرحلة جديدة

رفع حظر التجوال جزئياً ببورتسودان

الصيحة

(الصيحة) تكشف معلومات مُثيرة عن (اطلانتس 2)

(نيويورك تايمز) تتوقع تطبيع السودان مع إسرائيل

مستشار حمدوك يقاضي أشخاص اتهموه بالعمالة لإريتريا

حمدوك : زيارة مدبولي تؤسس لبداية جديدة

التربية : (41%) من المدارس غير مكتملة

الفيضانات تعزل جُزر وقُرى بنهر النيل

الانتباهة

ﺭﻓﻊ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺑﺒﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ

ببيان ﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ

ﻟﻘﺎﺀ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ

ﺗﺎﻭﺭ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻣﻊ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺒﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ

ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ

ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ

ﺁﻻﻑ ‏(ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ‏) ﻳﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻥ

ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺠﺎﺳﻮﺳﻴﺔ

ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﺮ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﺗﻲ

ﺧﺒﻴﺮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺇﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﺸﻠﻬﺎ

أخبار اليوم

السودان ومصر يتفقان علي خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب الحركة التجارية.

الشعبية بقيادة عقار تسلم الوفد الحكومي مقترحاتها بشأن التفاوض حول دمج القوات.

مركزية الشيوعي : الميزانية الحالية لن تحل الضائقة المعيشية ولا ترضي تطلعات الشعب السوداني.

يكتبون لـ (أخبار اليوم) في عيدها: الناطق الرسمي باسم الشرطة، مدير المكتب الخاص للامام الصادق المهدي، صلاح عمر الشيخ، محمد مبروك، طارق شريف والباقر عبدالقيوم.

الوطن:

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د.حمدوك يخاطب فاتحة اعمال مؤتمر ثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم

أسرة الكباشي حامد تناشد المسؤولين بإطلاق سراحه

القراي: ( قانون التعليم الخاص الجديد يتيح لمجلس الآباء تحديد الرسوم الدراسية )

(2880) شخص يتقدمون لوظائف الشركة السودانية للمعادن

السوداني

وزارة الصناعة والتجارة بالخرطوم تكشف أسباب أزمة نقص حصة دقيق المخابز

رفع الحظر بشكل كامل بالولاية الشمالية ومزوالة العاملين للعمل اليوم

الإعلان عن تكوين كيان لقبيلة الجعليين بالسودان

مستشار حمدوك يتجه لمُقاضاة أشخاص اتهموه بالعمالة لإريتريا

عربي يبحث عن توافق يمهد لإعلان حكومة شمال دارفور

تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث بورتسودان

النيل الدولية

زيارة ليوم واحد.. رئيس الوزراء المصري يغادر الخرطوم في ختام زيارته للسودان

الكونغرس يحث إدارة (ترمب) على تسريع تعيين سفير لدى السودان

زيادة قدرة مشروع الربط الكهربائي بين السودان ومصر إلى 300 ميغاوات

وزيرة الصحة المصرية: علاج مصابي الثورة السودانية داخل مصر

(الشعبية) قيادة عقار تسلم الوفد الحكومي مقترحاتها بشأن دمج القوات

نقص في حصة الدقيق المخصصة لولاية الخرطوم

القوات المسلحة

القائد العام يشهد ختام فعاليات عيد القوات المسلحة الـ(66)

رئيس هيئة الاركان :القوات المسلحة ستظل متماسكة وقادرة علي حماية البلاد

السودان ومصر يتفقان على دعم وتعزيز التعاون المشترك

انعقاد مباحثات الترتيبات الأمنية للمنطقتين بجوبا

آخر لحظة

مستشار لحمدوك يقاضي أشخاص اتهموه بـ (العمالة)

مبارك الفاضل يبارك تطبيع الامارات مع اسرائيل

رئيس الوزراء: الفاقد التربوي مهدد أمني واقتصادي

مراجعة سجلات المصدرين والمستوردين واستئناف عمل الباصات

تحقيق في (بورتسودان) ووالي القضارف يتوعد المفسدين

التفاصيل الكاملة للمباحثات المشتركة بين الخرطوم والقاهرة

صوت الأمة

شركة أمريكية تهدد بسحب استثماراتها من السودان

الكشف عن نفق سري يربط وزارة المالية بالقصر الجمهوري

تشكيل لجنة تحقيق في انفجار مخزن للذخيرة بالشجرة