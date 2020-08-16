كشف التقرير الوبائي الصادر عن وزارة الصحة، عن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا يوم الجمعة الماضي إلى 103 حالات، وحالتي وفاة، و10 حالات تعافي، وأشار التقرير إلى أن ولاية الخرطوم الأكثر تسجيلاً للإصابات، إذ سجلت 86 حالة، بينما لم تسجل الشمالية المغلقة اية حالة، وسجلت كسلا 8 حالات وبورتسودان 7 والقضارف والجزيرة حالة واحدة لكل منهما.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى أكثر من 100 في اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.