شاهد الفنانة عشة الجبل تذرف الدموع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نشرت الفنانة عائشة الجبل “عشة الجبل” و التي شغلت مؤخراً مواقع التواصل الإجتماعي صورا حديثة لها على صفحتها عبر موقع فيسبوك. و شوهدت عشة الجبل بالأمس و هي تذرف الدموع بدار الضو حجوج للمسنين ببحري أثناء توزيعها بعضالمعينات للنزلاء بالدار بصحبة المذيعة عفاف حسن أمين.

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