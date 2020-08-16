سوريا تكشف شروط الحوار مع أمريكا وتتحدث عن خطاب بشار الأسد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت الرئاسة السورية، مساء أمس السبت، شروط دمشق للتحدث مع الأمريكيين.

وقال مستشارة الرئاسة السورية بثينة شعبان، في تصريحات مع قناة “الميادين”: إنه “لا يمكن التفريط بأرضنا وبلدنا ولا يمكن التحدث مع المحتل إلا بعد خروجه من سوريا”، متابعة: “جوابنا على كل الرسائل الأمريكية أننا لا نستطيع أن نتحدث إلا بعد الانسحاب من أرضنا”.

وأوضحت شعبان، أن “استهداف سوريا سببه مركزية دور دمشق في المنطقة ومحور المقاومة، وأن ربط الرئيس الأسد بين الإرهاب وقانون قيصر والولايات المتحدة وإسرائيل، مهم لأنها كلها أجزاء من سيناريو واحد، والمطالب التي وضعوها في قانون قيصر تعني أن نسلمهم ما يريدون، وبالتالي سلب القرار السوري المستقل”.

وأشارت إلى أن “العرب فقط يخافون من الإدارة الأمريكية بالرغم من انتفاء الأحادية القطبية”، مضيفة أن “خطاب الرئيس بشار الأسد أمام مجلس الشعب كان مفصليا حيث أكد أن الرؤية الاستراتيجية يجب أن تنتج خططا قابلة للتنفيذ، وأن الرئيس السوري قدم رؤية واضحة للمسؤول والمواطن للمرحلة المقبلة”.