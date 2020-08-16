“الإمارات تتحمل مسؤولية زعزعة الأمن”… أقوى تحذير إيراني إلى دول الخليج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، اليوم الأحد، أن بلاده “ستبقى تقدم المساعدات إلى جميع حركات المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني”، محذرا “الدول الخليجية من إيجاد موطئ قدم للصهاينة في المنطقة”

وقال العميد حاتمي، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية، اليوم الأحد “إن ما حدث من الإمارات يشكل خيانة للشعب الفلسطيني”، معتبراً أن “الإمارات تتحمل مسؤولية زعزعة الأمن في منطقة الخليج إن حدث ذلك بسبب تواجد الاحتلال الإسرائيلي فيها”، وذلك حسب وكالة “فارس” الإيرانية.

كما تطرق وزير الدفاع الإيراني إلى التطورات الإقليمية والعالمية المتسارعة وأكد، “أن هذه التطورات تضعنا أمام محيط متغير الأمر الذي يتطلب منا التعامل مع هذه المتغيرات بالشكل الصحيح”.

وشدد العميد حاتمي، على أن “إيران مستعدة لتلبية احتياجات لبنان من السلاح لكن الخيار يبقى لهم”، مؤكدا أن “منهجية إيران هي الردع الفاعل، وسنتصدى لأي تهديد، وأن استراتيجيتنا هي الدفاع النشط، كما هو الحال في مواجهتنا مع الإرهابيين”.