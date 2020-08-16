شاهد بالصور..إكتشاف خطير لنفق ضخم أسفل وزارة المالية يمتد حتى القصر الجمهوري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اكتشفت مباحث شرطة إزالة التمكين ومكافحة الفساد نفق ضخم أسفل وزارة المالية يمتد من الوزارة حتى القصر الجمهوري من جهة اليمين ومنها وحتى الفندق الكبير من اليسار.

وقال الصحفي منعم سليمان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه تم إستدعاء الأدلة الجنائية بعد اكتشاف القبو الذي وجد به غرف على شكل زنازين وأشكال قبور وأزياء عسكرية كما وجدت بطاقات هوية لمجند خدمة وطنية.

وأضاف سليمان ان : الأخطر من ذلك العثور على رخصة قيادة سودانية تعود لرجل من الجنسية الألمانية مشيرًا الى انه لا تزال فرق البحث تؤدي عملها”.

وقال مصدر أمني مطلع ان اكتشاف القبو ربما قد يؤدي إلى اكتشاف جرائم كبرى للنظام الإجرامي السابق خصوصًا وان رخصة قيادة الألماني صادرة في منتصف العام 2018 ما يعني ان القبو كان يستخدم حديثا حتى نهاية عهد النظام البائد.