الكاردينال يعود لرئاسة الهلال عبر رئاسة لجنة التطبيع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وافق الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال على استكمال مشواره بنادي الهلال وذلك عبر رئاسة لجنة التطبيع ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضم بروفيسور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، و بروفيسور محمد جلال محمد احمد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس اللجنة القانونية وشئون الأعضاء ، والمهندس نصرالدين حميدتي نائب الرئيس ، رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة ، بمشاركة الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، رئيس نادي الهلال الخرطوم، بحضور الخليفة مختار مكي عضو الهيئة الاستشارية لنادي الهلال

وتم خلال الاجتماع استلام موافقة الكاردينال على رئاسة لجنة تطبيع لإدارة شئون النادي، واتباع الخطوات الإجرائية لانتخاب مجلس إدارة جديد، ودفع الكاردينال بقائمته المقترحة للعمل معه توطئة لرفعها إلى لجنة الطوارئ، في الاتحاد السوداني من أجل اعتمادها بعد النقاش والتداول.

بروفيسور كمال شداد قدم تنويرا حول مخرجات الاجتماع موضحا أن الكاردينال اختار الخيار الثاني من مقترحاتهم التي قدمت في اجتماع الأربعاء الماضي، وذكر ان الفراغ الإداري الآن انتهى في الهلال، وشكر الكاردينال على الروح الجيدة، وتمنى أن يكتمل ملف لجنة التطبيع لتكون توافقية وتكلف لمدة شهرين إلى ثلاثة لتأدية المهام المنوطة بها.