أسعار خرافية للسيارات وركود في الأسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهدت أسعار السيارات ارتفاعاً غير مسبوق في الشهرين الماضيين بأسواق الخرطوم. وأرجع تجار ارتفاع الأسعار لتصاعد الدولار والعملات الأجنبية إلى جانب صعوبة الاستيراد في فترة الحظر والقرارات الأخيرة من جهات الاختصاص. وقال أحد التجار أن سعر ميتسوبيشي ميراج 2014 وصل إلى (1،300) مليون وثلاثمائة ألف جنيه، بينما وصل سعر الشريحة يورفان 2016 إلى (4) مليون جنيه. ويتم عرض آكسنت مضلع موديل 2015 بـ (1،650) مليون وستمائة وخمسون ألف جنيه وآكسنت مضلع كورية موديل 2012 بـ (1،350 جنيه) مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه، ووصل سعر i20 إلى (2) مليون جنيه. في وقت وصل فيه سعر الكوريلا موديل 2015 إلى (2،650) أثنين مليون وستمائة وخمسون ألف جنيه، والأفانتي موديل 2016 (2،500) اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه، وسيارة توسان موديل 2016 وصل سعرها إلى (3،800) ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه.

من جانبهم أبدى عدد من المواطنين في أسواق السيارات أن الأسعار صارت مرتفعة جداً مما أجبرنا على البحث لأكثر من ثلاثة أشهر عن سيارة بسعر مناسب ولكنها جميعها قفزت بصورة خرافية، وصرنا نتفاجأ بزيادات مهولة كلما يمر اسبوع على غيابنا عن (الكرين). وقال أحد المواطنين: (معظم عمليات البيع والشراء لا تكتمل للمغالاة في الأسعار والزيادة المستمرة في أسعار الدولار التي تفقد العملة المحلية قيمتها).