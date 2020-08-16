الصناعة والتجارة بالخرطوم تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الخبز والدقيق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم وجود نقص في حصة الدقيق المخصصة لولاية الخرطوم التي بدأت منذ يوم السبت الماضى الثامن من ابريل وحتى اليوم مما اثر على انسياب الخبز حيث ان جملة الكميات المطلوبة هي (٢٨٠.١٤٠) جوال فيما بلغت الكميات المستلمة خلال هذه الفترة( ٢٥٥.٧٦٠) جوال بعجز قدره (٢٤.٣٨٠) جوال وذلك لاسباب تتعلق بقلة الوارد من المطاحن. وعزت المطاحن ذلك لانقطاع التيار الكهربائي وقلة الوارد من القمح. وقالت الوزارة ان هناك جهود مبذولة من الحكومة الاتحادية والمطاحن لتلافي العجز في الدقيق المخصص لولاية الخرطوم ويتوقع ان تزيد الكميات بنهاية الاسبوع الجاري.

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