محافظ مشروع الجزيرة :طالبنا الوالي الجديد بإلغاء بيع القمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف محافظ مشروع الجزيرة والمناقل ، د. عمر محمد الفكي ، عن تقديم طلب لوالي الولاية ،لالغاء قرار حظر بيع القمح ، حتى لا يؤثر على تراجع المزارعين عن زراعة المحصول .

وقال في حوار له، أن الإدارة تتجه لاصلاح وهيكلة المشروع ،بإدخال التقانات وإحياء الهندسة الزراعية واستيعاب المفصولين . وأكد عدم فصل اي موظف لانتمائه السياسي.

وأن يتم الفصل للموظفين الذين حصلوا على وظائفهم دون تأهيل وبطرق غير صحيحة .

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