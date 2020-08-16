جمال ريان يكشف تفاصيل ضغوط أمريكية لإجبار هذه الدول العربية على التطبيع!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الإعلامي الفلسطيني في قناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، عن توجهات وطموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التطبيع مع إسرائيل، مشيراً إلى البلدان العربية التي يضغط عليها ترامب للتطبيع.

وقال ريان، في تغريدة رصدتها “وطن”: “ترامب يطمح توقيع أكثر من بلد عربي مع اسرائيل وأن يتم التوقيع في البيت الابيض لدواعي انتخابية وهو يضغط الآن بشدة على دول الخليج خاصة السعودية البحرين عُمان قطر مع وعد برفع الحصار عنها إذا وقعت، كذلك المغرب”.

وتساءل ريان: “ما هي الخيارات المتاحة؟”، طارحاً أربعة حلول كاستفتاء على الجمهور لمعرفة أي الحلول أنسب في هذا الموضوع.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة ريان، مؤكدين أن بعض تلك الضغوطات ربما ينجح فيما سيفشل البعض الآخر في تحقيق أهدافه.