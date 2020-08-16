أب يعثر على طفلته المفقودة داخل الحمام

ابلغ احد الآباء شرطة حماية الاسرة والطفل بفقدان طفلته البالغة من العمر عامين ليتم تدوين البلاغ وعمل نشرة للاقسام بفقدانها . وبعد مضي عدة ايام فوجئ الاب بحسب صحيفة الدار، برائحة غريبة داخل مرحاض المنزل وبتفقد الامر عثر على ابنته متوفية داخل مرحاض المنزل لتقوم الشرطة بزيارة مكان الحادث واستخراج جثمان الطفلة وتحويله الى مشرحة ام درمان وتسليم الجثة للاب بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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