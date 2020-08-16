تجويل بلاغ مروري إلى القتل العمد بعد اعتراف المتهم بكيفية وقوع الجريمة

ابلغ احد المواطنين قسم شرطة ام القرى بولاية الجزيرة عن وفاة ابن شقيقه متأثراً باصطدام تراكتور يقوده ابنه داخل مشروع زراعي ليتم تدوين بلاغ مروري بالحادثة. وتم نقل الجثمان للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة كما دون بلاغ تحت طائلة القتل العمد ومن خلال التحريات اتضح بحسب صحيفة الدار ان خلافات بين المتهم والقتيل ادت لوقوع الجريمة وما زالت الشرطة تباشر تحرياتها مع المتهم حول البلاغ تمهيداً لتقديمه للمحاكمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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